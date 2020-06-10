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    雷蛇骑仕手机游戏手柄/Razer Kishi正式发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，Razer 曾展示一款全新的智能手机游戏手柄雷蛇骑仕/Razer Kishi，该手柄采用了一分二的设计，类似于任天堂的 Switch 和Razer 自家的 Junglecat，今天这款游戏手柄正式在 Razer 官网上架销售。

    雷蛇骑仕手机游戏手柄Razer Kishi正式发售

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    雷蛇骑仕手机游戏手柄Razer Kishi正式发售
    雷蛇骑仕手机游戏手柄/Razer Kishi正式发售

    Android 版本售价为699元现天猫促销价为599元，美国79.99美元，欧洲89.99欧元欧洲，iOS 版售价为99.99美元/109.99欧元。

    虽然分体式手柄设计有点类似于 Junglecat，但是也有一些重大差别。

    这款游戏手柄基本上能够适应目前主流手机，可以通过底部的拉伸带进行扩展支持。

    Kishi使用 USB Type-C 或 iPhone 上的 Lightning 端口连接，而不是蓝牙，在实际使用过程中不会出现蓝牙的延迟问题。

    Kishi 的布局有点类似于 Xbox 手柄，包括ABXY按键都会让 Xbox 游戏粉丝感到熟悉。这款游戏手柄自带USB Type-C 接口，支持为手机提供充电。【7460846】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：雷蛇骑仕手机游戏手柄/Razer Kishi正式发售http://news.zol.com.cn/746/7460846.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7460846.html report 777 中关村在线消息：据悉，Razer 曾展示一款全新的智能手机游戏手柄雷蛇骑仕/Razer Kishi，该手柄采用了一分二的设计，类似于任天堂的 Switch 和Razer 自家的 Junglecat，今天这款游戏手柄正式在 Razer 官网上架销售。雷蛇骑仕手机游戏手柄/Razer Kishi正式发售Android 版本...
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