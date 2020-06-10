中关村在线消息：据悉，Razer 曾展示一款全新的智能手机游戏手柄雷蛇骑仕/Razer Kishi，该手柄采用了一分二的设计，类似于任天堂的 Switch 和Razer 自家的 Junglecat，今天这款游戏手柄正式在 Razer 官网上架销售。



























雷蛇骑仕手机游戏手柄/Razer Kishi正式发售

Android 版本售价为699元现天猫促销价为599元，美国79.99美元，欧洲89.99欧元欧洲，iOS 版售价为99.99美元/109.99欧元。



虽然分体式手柄设计有点类似于 Junglecat，但是也有一些重大差别。

这款游戏手柄基本上能够适应目前主流手机，可以通过底部的拉伸带进行扩展支持。

Kishi使用 USB Type-C 或 iPhone 上的 Lightning 端口连接，而不是蓝牙，在实际使用过程中不会出现蓝牙的延迟问题。

Kishi 的布局有点类似于 Xbox 手柄，包括ABXY按键都会让 Xbox 游戏粉丝感到熟悉。这款游戏手柄自带USB Type-C 接口，支持为手机提供充电。【7460846】

（文中图片来自互联网）



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