早报：苹果WWDC新产品两连曝 RTX3080泄密遭调查

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

WWDC2020临近，先来看两条苹果方面的消息。

传苹果将在WWDC2020发布全新设计的iMac





我们已经有段时间没看到苹果的新iMac产品了，现在有外媒报道，苹果将在WWDC 2020开发者大会上发布最新款的iMac，而且要采用全新设计。

据悉，新款iMac将以Apple Pro Display XDR显示器为设计目标，大大窄化边框。在配置方面，新款iMac将搭载十代酷睿处理器，AMD Navi显卡以及全固态硬盘。

曝苹果将在WWDC 2020宣布自研Mac ARM芯片





尽管说新款iMac产品可能会用十代酷睿，但苹果已经在考虑向自己的平台转移了。据彭博社报道，苹果将在WWDC 2020开发者大会上宣布自家的Mac ARM芯片。

报道称，苹果将在本月宣布从英特尔到Mac ARM的过渡计划，并在2021年推出第一款Apple ARM Mac设备，据称使用5nm工艺打造。

下面来看一条手机方面的新闻。

传Galaxy Fold 2仍不会支持S Pen手写笔





三星已经确定在今年推出其第三款折叠屏手机Galaxy Fold 2，但现在有消息称，该手机将不会支持S Pen手写笔，原因在屏幕上。

据悉，Galaxy Fold 2尽管很有可能会具有UTG玻璃功能，但其强度仍然不足以支持手写笔的书写，这或许是当下折叠屏面临的一个普遍问题。

针对近期大量关于RTX 3000系显卡的爆料，英伟达出手了。

英伟达开始调查RTX 3000系显卡泄密事件





据报道，英伟达已经开始着手调查代工厂是否参与RTX 3000系显卡信息的泄密事件，特别是近一周以来关于RTX 3080的各种爆料。

现在RTX 3080不仅外观设计遭到了曝光，甚至连一些细节参数也都有了不同程度的泄露，比如GDDR6X显存、电路板代号等。

乐视本月末拍卖千余商标 包含乐视TV等





乐视网持有的一千余项商标将于6月29日在京东拍卖平台开启拍卖，起拍价为136,416.7元，评估价为194,881元。

信息显示，此次拍卖的1354项商标为乐视网信息技术（北京）股份有限公司持有，包含乐视、乐视TV、乐视TV超级电视、乐视PHONE、乐视PAD、LE等。

最后来看一条游戏新闻。

“使命召唤2020”曝光 僵尸模式回归





近日一组名为The Red Door的“使命召唤2020”相关文件被发掘，该文件属于内部开发者的alpha版本，大小为小71G，显示支持PS4 Pro。

根据文件显示，使命召唤2020将提供多人、战役、战区和僵尸四种游戏模式，其中僵尸模式的回归让玩家感到欣慰。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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