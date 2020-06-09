中关村在线消息：继邀请著名主持人周涛助阵618后，拼多多进一步揭开了大促的玩法。6月9日，拼多多宣布，即日起至6月20日，平台将再度加码百亿补贴的力度，联合平台上众多品牌与商家派发大额现金红包和消费券，继续用“不搞预售、不付定金、无须凑单”的简单无套路玩法，实现同品全网最低价直售，给亿万消费者提供真正福利。

同时，拼多多还将联合湖南卫视在6月17日晚黄金档推出“618超拼夜”晚会，邀请明星现场带货，还有现金红包、9块9秒杀iPhone 11等福利活动，让消费者的618既要实惠多多，也要乐趣多多。



拼多多618来了：百亿补贴再加码，不预售无定金，直接击穿底价

据了解，今年拼多多618年中大促将由一个主会场和数十个品类分会场构成，涵盖水果生鲜、数码家电、美妆个护、服装箱包等等生活所需，每个会场都有秒杀、免单等活动。拼多多与商家发放的红包、消费券与补贴规模将达百亿规模。

拼多多联合创始人达达表示，今年618将在此前“五五购物节”的基础上，再度创新技术手段、加大补贴力度，不断提振后疫情时期的消费市场，进一步推动上海在线新经济的发展。



拼多多618来了：百亿补贴再加码，不预售无定金，直接击穿底价

“我们将遵循多实惠、多乐趣的服务宗旨，持续为消费者带来更多更好的产品，向着‘每天都是618，每晚都过双11’的目标迈进。”达达说。

拼多多联合湖南卫视首次举办“618超拼夜”晚会，既要实惠多多，也要乐趣多

今年，拼多多将首次联合湖南卫视举办“618超拼夜”晚会，携手一众明星为消费者带来精彩纷呈的表演，并现场带货。晚会将以提振消费信心为主题，通过与电视机前及多多直播间内的观众互动，共同派发现金红包。

9.9元秒杀、明星带货PK是晚会的重要看点。晚会期间，拼多多将以秒杀的方式，向观众和消费者推出iPhone 11、任天堂Switch、话费充值券等产品，每款产品仅售9.9元。此外，还有众多明星PK带货，以及线上线下互动环节。

此前的上海“五五购物节”期间，拼多多通过派发线上线下大额消费券，“百亿补贴”覆盖实体店铺，举办“千店大联播”，推出“五五折购车”等创新举措，掀起了一轮网上商城和线下商圈共同演绎的购物狂欢。618期间，平台将通过线上规模效应和晚会覆盖优势，继续助力线下实体的繁荣发展。

今年突如其来的疫情对包括电商在内的各行各业都造成了严重影响，业内人士预计，随着经济社会在后疫情时期快速复苏，一季度沉寂的电商竞争即将在此次618年中大促之际集中暴发。

“拼多多一直是以消费者为导向的电商平台，相比于平台之间的竞争，我们考虑得更多的是如何发掘并满足消费者的各种需求。我们相信，在平台真金白银的让利补贴和不断提升的购物体验下，消费者自然会用脚投票。”达达说。

拼多多百亿补贴不设上限：没有预售，没有定金，简单无套路

今年618活动期间，拼多多百亿补贴将大幅加码，部分产品的补贴力度将从销售价格的10%-20%提升至50%-60%。“我们的补贴不设上限，所售产品均为同品全网最低价，并且都是现货销售，没有定金和预售，产品所见即可购，下单就发货，不需要为了凑单满减而做数学题。”达达说。

今年以来，拼多多“百亿补贴”已累计售出超过5亿件各类品牌产品，iPhone系列手机、SK-II神仙水、雅诗兰黛小棕瓶、戴森吹风机等热门产品常年位居拼多多“百亿补贴”热销和推荐排行榜前列，这些产品均直接以全网最低价被全国消费者不断抢购。

在消费者关注的母婴产品方面，拼多多将举办多场纸尿裤、奶粉超级品牌日，推出近20个包括大王、a2、美赞臣、迪士尼等品牌在内的单品“万人团”及1元秒杀大牌活动。平台还会为帮宝适等纸尿裤产品配备专门的正品溯源码，通过补贴实现全国顺丰包邮。

“比价，是网购消费群体下单前最常操作的一个步骤，我们就是要致力于为消费者减轻甚至消除这个步骤。”达达说，“为此，拼多多设立了数百人的比价团队，7*24小时无间断地监测着产品售价和库存，一旦产品价格出现波动或者售罄，我们将马上进行动态调整，保证消费者能随时享受这款产品的全渠道最低价。”

由于覆盖范围广、让利幅度大，拼多多百亿补贴受到了消费者热烈追捧，现已成为各大电商平台竞相学习的对象。但与其他平台限时限量的补贴做法相比，拼多多是真金白银的真正补贴。拼多多2020年一季报显示，平台这一季度的销售与市场推广费用达72.97亿元，“百亿补贴”持续在线。

在此背景下，拼多多方面表示，今年还将在“百亿补贴”的品类选择和产品数量上继续发力，陆续推出更多优质优价的大牌产品，为消费者带来更好的购物体验。

秒杀万人团升级拼团返现金，最高可返50%

2019年618期间，拼多多秒拼事业群首次推出“秒杀万人团”，通过万人拼单的方式，迅速汇聚起同类需求，通过高集中、大规模的订单，既降低了企业的生产、销售成本，让消费者得到实惠，也为今后平台与企业探索定制化生产和柔性供应链提供了工具。

拼多多方面表示，今年618，平台将对现有的“秒杀万人团”进行迭代升级，一方面扩大万人团的选品范围，另一方面将创新成团的模式和玩法，提高消费者参团的主动性和积极性。

“我们将在一定范围内，选取部分秒杀万人团升级成拼团返现金，即平台选取的产品在约定时间内拼团成功后，每一位拼团的消费者都将享受一定额度的现金返利，返利比例高达30%至50%。”达达表示。

据了解，拼多多将在活动期间推出数万个“秒杀万人团”，以及近千个“拼单返现团”。拼团商品除了常见的数码家电、水果生鲜、美妆个护、服装箱包外，平台今年还将推出汽车万人团、景区万人团等。届时，万人拼电视、拼汽车、拼旅游等现象将在平台频繁上演。

同时，限时红包雨、6.18元秒杀、品类日抽免单等活动也将在拼多多618年中大促中陆续亮相。在平台的助力和推动下，消费者和品牌商将迎来一个又一个购物高峰。

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