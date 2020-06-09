10国外交官组欧洲直播天团 “中东欧优品云上展”拼多多开幕

中关村在线消息：“参赞您好！请给我讲讲红酒‘特斯拉密码’，我要为中塞友谊拼一单，干一杯！”6月8日上午十点，塞尔维亚驻华一等参赞马里安·博佐维奇在拼多多直播间内，向数十万中国网友推介产自塞尔维亚的优质红酒。马里安·博佐维奇的直播带货，正式拉开“拼多多·中东欧优品云上展”的序幕。



10国外交官变身“全球好货推荐官”，为本国特色产品代言。

6月8日和9日两天，有来自塞尔维亚、拉脱维亚、黑山、斯洛文尼亚、波兰、捷克、斯洛伐克、波黑、匈牙利、保加利亚等10个中东欧国家的驻华大使、领事和参赞，轮番变身“全球好货推荐官”，组成欧洲外交官直播天团，在北京、上海和宁波的拼多多直播间推销本国特色商品。

此次中东欧优品云上展，是在全球疫情暴发的背景下，宁波市推介中东欧国家优质商品的创新举措。去年9月，宁波成功举办首届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会。

据了解，与此次“中东欧优品云上展”同步上线的是“中东欧优品馆”，消费者在拼多多上搜索“中东欧”等关键词，即可直达中东欧优品好货，足不出户逛欧洲。

超200万人逛中东欧优品馆 开启全球购新通道

举办“中东欧优品云上展”是众多中东欧国家的共同需要。疫情影响了进口商品的销售，消费者难以买到高性价比的商品，基于此情况，利用国内电商平台开展线上销售合作也就顺理成章。

据了解，去年于宁波举行的首届中东欧博览会，是聚焦于中东欧合作的国家级涉外机制性展会，宁波也成为国内唯一建设中国-中东欧国家经贸合作示范区的城市。首届中东欧博览会的成功举行，让中东欧国家对此次云上展也充满期待。

斯洛伐克驻沪总领事伊凡娜·瓦拉·玛格托娃女士在直播间表示，新冠疫情让本国的好产品销售通路不畅，而跨境电商作为一种新型贸易方式，正好解决了商品出口的问题，“感谢宁波市和拼多多给予这个机会向中国消费者介绍斯洛伐克国家和特色产品，我喜欢上海，我喜欢中国！”



6月8日晚上八点，斯洛伐克驻沪总领事伊凡娜·瓦拉·玛格托娃女士和商务领事雅罗斯拉夫·瓦拉在上海直播间推介本国优质产品。

“我们希望通过中东欧优品云上展，在特殊时期带动海外优质商品打开国内市场，帮助中东欧国家架起一条新通道”，拼多多中东欧项目负责人毛蓓介绍，通过直播展厅、大数据分析等模式和技术应用，我们将各国的展销需求和消费者边逛边玩的需求紧密结合，各位大使和领事一方面介绍本国风土人情，让中国消费者足不出户就能感受到欧洲风情，又能对其本国优质商品进行大力宣传，这将大幅提升商品的生产与流通效率。

凭借出色的商品品质和极具性价比的购物体验，拼多多已跃升成为后疫情时期最受海淘消费者欢迎的平台之一。据悉，自拼多多2019年上半年上线“全球购”业务以来，成交额始终保持着100%以上的月环比增长，其中进口母婴、进口美妆等重点类目的交易额月环比增速更是超过300%。

截至6月9日下午直播结束，两天外交官直播的累计观看人数超过200万人。消费者不仅在直播间购买到了心仪的商品，还被热情开朗的外交官们深深“种草”，纷纷表示疫情结束就要去中东欧国家买买买。



塞尔维亚驻华一等参赞马里安·博佐维奇在北京直播间为本国葡萄酒带货、为中塞友谊干杯（左图）。斯洛文尼亚驻华商务参赞潘缇婕(Tea Pirih)凭借自己超强的现场感染力，成功让广大网友“种草”，纷纷表示“要去斯洛文尼亚滑雪”

强强联手 创新展销一体新模式

火爆的“中东欧优品云上展”，代表着欧洲优质商品在华销售的正式启动。加下来还会有更多优质商品进入“中东欧优品馆”，宁波将会继续大力推进线上博览会的先进模式，帮助国内消费者买到优质进口商品。

今年3月25日，宁波市与拼多多签署战略合作协议，共同推出“宁波优品·云购甬行”系列活动，围绕帮扶企业拓订单、稳产能、稳就业，以及推动外向型产能转内需市场等目标，出台一揽子行动方案。

目前，包括中东欧国家在内的绝大部分跨境商品在经过清关手续后，还会经过多级代理商层层分销，这就增加了商品最终的销售价格。



保加利亚商务领事Mr.Kostandin Djatev在宁波直播间现场做起了保加利亚美食，“全球好货推荐官”当起了大厨。

此次大使直播中，有些网友对拼多多“全球购”商品价格产生好奇，“比代购价格还低，是不是正品？”拼多多官方在直播间解释了三点原因：在源头端，拼多多筛选出海外直采的优质商家，减少中间环节降低商品成本；其次，拼多多一直对商家采取“0佣金”“0平台服务年费”的政策，进一步降低了商家运营成本；最后，对于热门海淘单品，“百亿补贴”团队还会进行定向补贴。

作为新电商的代表，拼多多的模式决定了平台需要与上游生产者建立更加紧密的联系，形成更具效率的体系。“消费者本身就有购买国外商品的需求，但是在疫情尚未结束的情况下，平台就必须发挥出应有的责任，为广大消费者找到比在国外购买还要便宜的商品。”毛蓓表示。

未来，宁波将进一步加大与拼多多等国内知名电商平台在市场拓展、线上赋能等方面的合作，通过“云上展”这种展销一体新模式，把更具性价比的海外商品带给消费者。

据拼多多方面透露，“中东欧优品云上展”之后，未来还将尝试更多的大使直播、保税仓直播、免税店直播等玩法，扩充海淘商品品类的同时持续保持全网最低价，消费者在全网乃至全世界被种草的品牌好物，都可以在拼多多全球购放心购买。

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