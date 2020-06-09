周涛拼多多直播首秀带货1.4亿元 直呼从未见过这么实惠的价格

中关村在线消息：6月6日，全国人民都熟知和喜爱的著名主持人周涛，来到了拼多多618的官方直播间，开启了自己的带货直播首秀。

作为拼多多的首个“明星推荐官”，周涛自己在拼多多平台上不断买买买，从全平台两千多款热门商品中，精挑细选了43款品牌尖货，带给全国人民。“这些都是我自己买过用过的商品，非常有发言权，拼多多的价格是非常实惠的。”周涛说。



周涛的带货直播首秀吸引了超过1600万人观看，24款商品上线秒光，实现单场成交额超1.4亿元。

好货，好价格，用心的挑选和推荐，也带来了非常亮眼的成交。周涛的这场直播首秀，吸引了1600万人观看，单场销售金额超过1.4亿元，创造了拼多多直播的新纪录。

24款商品在上线后即被秒光。见惯了大场面的周涛也直呼，从未见过如此实惠的价格。

据了解，周涛直播推荐的所有商品均采用了双重补贴机制。拼多多官方小二在直播中表示，相关商品不仅享受百亿补贴的优惠，还叠加了专项补贴资金，确保每款商品都是全网历史最低价。

而且，在今年的618期间，拼多多将通过明星直播推荐的方式，分批次揭晓618活动内的各种品牌商品的全网最新底价。拼多多将在百亿补贴的基础上，追加20%-50%的二次补贴，确保商品价格一降到底。

24款商品被秒光，周涛直呼从未见过如此实惠的价格

作为曾经连续16年主持央视春晚的知名主持人，首次进入带货直播间的周涛在专业主持和带货主播之间无缝切换，甚至让网友一度以为是录播，纷纷表示“专业主持人和网红主播的观感果然差别巨大”。

“第一次在全新的平台跟大家见面，所以一定要把最优质最实惠的商品带给拼多多的网友。”对待直播首秀，周涛展示作为主持人“严肃”的一面，她在开场时便明确表示，今天的商品是从两千多款全网热门商品中精挑细选出来的，自己购买过其中的绝大多数商品，非常具有发言权。

近4个小时的直播中，直播间人气一路飙升，总观看人数超过了 1600万。其间，包括苹果、五粮液、戴森在内的品牌热门商品多次被抢光后补货，2000件补贴价1399元的Air Pods Pro、1000瓶补贴价1959元的53度飞天茅台、10件补贴价2399元的Gucci虎头腰包等商品，则在上线1秒钟之内遭抢购一空。

直播期间，周涛在揭晓各大品牌标品的价格时，也频频惊呼“简直都是骨折价”“砍价都砍到地板以下三层了”。在推荐雅诗兰黛小棕瓶时，她说，“这件小棕瓶护肤品我用了20年，原价1600元，领券秒杀只有三折，从来没见过这么实惠的价格。”

最终，周涛的直播首秀带货超1.4亿元。其中，补贴价4299元的iPhone 11成为该场销量冠军，单场销量超14000台，实现单品成交额超6000万元。



首场直播中，周涛为拼多多用户精选了43款品牌尖货。在揭晓价格时，周涛多次惊呼表示“简直都是骨折价”，“从来没见过这么实惠的价格”。

直播的尾声阶段，为感谢拼多多用户的支持，周涛还和“百亿补贴”直播团队联合送出了266台iPhone 11，整个抽奖时间持续了30分钟。

拼多多“百亿补贴”团队在6月7日对免费送出的iPhone中奖名单进行了公示，用户通过“百亿补贴”频道便可进行查阅。

百亿补贴+明星推荐官，拼多多要打造“天天618，日日双11”的购物体验

随着618临近，各大平台均推出了明星直播带货专场，仅6日当天就有多场相关活动。拼多多“百亿补贴”负责人宗辉表示，不同于其他平台的流量逻辑，拼多多“明星推荐官”活动更看重明星的专业素养和对推荐商品的把控，在把品牌好货补贴到最实惠价格的同时，更希望为消费者提供最好的直播内容和最优质的购物体验。

“作为拼多多618的预热项目之一，明星推荐官活动将在持续加码的百亿补贴基础上，针对每场直播投入至少1亿元的额外补贴，确保所有商品一降到底。”宗辉表示。

去年618期间，拼多多正式推出“百亿补贴”战略，针对最受消费者欢迎的商品实施不限时、不限量的大额补贴。截至今年5月底，仅拼多多官方“百亿补贴”金额已经超过200亿元，品牌商等联合让利金额更是超过600亿元。

通过史无前例的补贴规模，拼多多迅速吸引了消费者的极大关注，购买品牌商品要看拼多多百亿补贴的价格，成为线上购物的新潮流。而且，启动618活动之后，拼多多进一步加大了补贴力度。

“随着百亿补贴的持续深入，我们将为全国消费者打造‘天天618，日日双11’的购物体验，并在此基础上，我们希望进一步回归大促的本质，持续突破全网价格底线，让消费者1台手机的预算，可以买齐全套电子数码产品。”宗辉表示。

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