魅族17系列将推送全场景视频防抖技术

中关村在线消息：魅族17系列已经发售了，但仍然有新的功能会继续追加，官方在今天放出了新的全场景视频防抖技术，将通过OTA的方式为魅族17系列提供新的拍照加持。





据悉，全场景视频防抖技术将为主摄、前摄、超广角、长焦镜头带来更稳定的视频拍摄体验，覆盖全分辨率、全帧率，在拍照上的体验将更进一步。

魅族17全系采用后置6400万像素的四摄摄像头组合，其中6400万像素主摄搭载了IMX686传感器，超级夜景模式3.0，118°超广角摄影的800万像素超广角镜头，2.5cm微距摄影的500万像素摄像头。

魅族17 Pro同样采用了后置四摄的配置，其中采用了6400万像素的主摄，800万像素长焦镜头，两颗镜头配合下，可实现26mm-210mm全焦段混合无损变焦。3200万像素定制超广角镜头，支持像素四合一技术，129度极限视角和3.0cm超微距摄影。

其他方面，魅族17搭载高通骁龙865芯片，采用第三代极边全面屏，最高12GB+512GB内存组合，4500mAh大容量，支持30W超级闪充。族17 Pro更是配备LPDDR5，支持27W无线超充和无线反充。

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