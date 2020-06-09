中关村在线消息：近日据悉，低配版次世代Xbox主机Xbox Series S/Lockhart虽然尚未官宣，但已有网友从Windows系统库中找到了证据，看起来Xbox Series S确实存在，并没有被取消。











低配版次世代Xbox主机 存在的蛛丝马迹被发现

Twitter用户TitleOS最近在Windows系统库中发现了Lockhart被引用的信息，如果这个主机不存在，那么微软没有理由在系统库中引用这个。



之前，Windows Central记者Jez Corden曾爆料，他问过的一些开发者，被告知他们仍在为Xbox Series S主机做优化。

今年1月时，一个未知的AMD APU曝光，带有8核心Ryzen CPU（4.0GHz）和16GB共享内存内存12GB和显存4G，当时很多人认为这可能就是Xbox Series S的APU。

低配版次世代主机Xbox Series S/Lockhart，定价将比Xbox Series X更便宜。【7459806】

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