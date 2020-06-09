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    低配版次世代Xbox主机 存在的蛛丝马迹被发现

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，低配版次世代Xbox主机Xbox Series S/Lockhart虽然尚未官宣，但已有网友从Windows系统库中找到了证据，看起来Xbox Series S确实存在，并没有被取消。

    低配版次世代Xbox主机 存在的蛛丝马迹被发现

    低配版次世代Xbox主机 存在的蛛丝马迹被发现

    低配版次世代Xbox主机 存在的蛛丝马迹被发现
    低配版次世代Xbox主机 存在的蛛丝马迹被发现

    Twitter用户TitleOS最近在Windows系统库中发现了Lockhart被引用的信息，如果这个主机不存在，那么微软没有理由在系统库中引用这个。

    之前，Windows Central记者Jez Corden曾爆料，他问过的一些开发者，被告知他们仍在为Xbox Series S主机做优化。

    今年1月时，一个未知的AMD APU曝光，带有8核心Ryzen CPU（4.0GHz）和16GB共享内存内存12GB和显存4G，当时很多人认为这可能就是Xbox Series S的APU。

    低配版次世代主机Xbox Series S/Lockhart，定价将比Xbox Series X更便宜。【7459806】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7459806.html report 687 中关村在线消息：近日据悉，低配版次世代Xbox主机Xbox Series S/Lockhart虽然尚未官宣，但已有网友从Windows系统库中找到了证据，看起来Xbox Series S确实存在，并没有被取消。低配版次世代Xbox主机 存在的蛛丝马迹被发现Twitter用户TitleOS最近在Windows系统库中发现了...
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