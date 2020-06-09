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    摩托罗拉One Fusion+亮相 后置四摄+弹出前置摄像头

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，摩托罗拉近日又推出One家族的新成员——摩托罗拉One Fusion+。

    摩托罗拉One Fusion+亮相 后置四摄+弹出前置摄像头
    摩托罗拉One Fusion+亮相 后置四摄+弹出前置摄像头

    这款新的智能手机在设计上与One Hyper有一些相似之处，6.5英寸的IPS显示屏，19.5:9的纵横比实现Full HD+的分辨率，One Fusion+的屏幕没有刘海或打孔切口，因为自拍摄像头采用弹出式模块代替。

    不过与One Hyper不同的是，前置摄像头只有1600万像素，而不是3200万像素，背部的摄像模组一共包含四颗摄像头，首当其冲的是一颗6400万像素的传感器，采用Quad Pixel技术。

    还有一枚800万像素超广角镜头，一枚500万像素微距摄像头，以及一枚200万像素深度传感器，用于拍摄人像风格的照片。

    One Fusion+搭载了来自高通的骁龙730芯片组，并且搭配了6GB的内存，所以性能应该会明显优于One Hyper。

    电池容量也很大，达到了5000mAh，但只支持15W快速充电，而One Hyper美版最高支持45W充电欧版为27W。

    摩托罗拉One Fusion+将于本月晚些时候登陆欧洲，GSMArena报道称，它的价格为300欧元，将有月光白和暮光蓝两种颜色选择，目前还没有迹象表明它去到北美市场。【7459777】

    （文中图片来自互联网）

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