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    苹果为iPhone与Apple Watch推出新款硅胶配件

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，苹果在今日同时为iPhone与Apple Watch发布了全新配色的硅胶系列配件。

    苹果为iPhone与Apple Watch推出新款硅胶配件

    苹果为iPhone与Apple Watch推出新款硅胶配件
    苹果为iPhone与Apple Watch推出新款硅胶配件

    苹果此次推出iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的硅胶保护壳，这些保护壳价格39美元，色调包括海泡石、维生素C和亚麻蓝，分别对应浅绿色、橙色和深蓝色的色调。

    与Apple Watch本次发布的表带不一样，没有Coastal Gray海岸灰硅胶壳这一色泽。

    苹果会定期刷新iPhone手机壳的可用颜色，这次发布的时间是在6月22日开幕的WWDC 2020仅限线上活动前两周。

    同时，苹果在今日还更新了为Apple Watch设计的运动表带，新的夏季颜色同样包括海泡石、维生素C、亚麻蓝，但多了一个海岸灰。

    新的表带和其他Sport Bands一样，每条售价为49美元，可以从苹果的在线商店购买，表带也应该会在近期开业的苹果零售店中出现，有40和44mm两种尺寸选择。【7459775】

    （文中图片来自互联网）

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