早报：PS5发布会6月12日举办 iOS14新功能曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一则游戏玩家迫切要知道的新闻。

曝索尼PS5游戏发布会6月12日凌晨4点举办





索尼原定于北京时间6月5日凌晨的PS5发布会，由于美国悼念被杀黑人弗洛伊德的活动而延期，现在有分析师透露，该发布会将在6月12日凌晨4点再次举行。

据悉，该消息来自Twitch的一则新广告，透露了索尼的计划。该发布会时长超过一个小时，将重点展示一批在PS5主机发售后，玩家们将可以游玩到的PS5游戏。

说到美国目前的纪念活动和反歧视运动，互联网公司也在带头冲锋。



反对歧视 Chrome不再使用“黑名单”一词





作为“Black Lives Matter”运动的积极参与者，谷歌宣布Chrome将不再使用“黑名单”和“白名单”这样的词汇，因为它传达出“黑=坏”、“白=好”这样的种族歧视意味。

那么谷歌要用什么词来代替呢？答案是“阻止名单（blocklist）”和“允许名单（allowlist）”。

下面来看两条手机方面的新闻。





苹果将在本月23日举行线上的WWDC20全球开发者大会，会上也将发布新一代移动系统iOS14，现在有消息爆料称，iOS14将支持电话和Facetime通话的通话录音功能。

不过该功能将有一定的限制，比如需要获得对方的同意才能使用通话录音，并在通话过程中严禁与他人共享设备。

小米新旗舰曝光 采用16GB运行内存





近期有人爆料了小米新旗舰手机的一些情况，爆料人称这并不是MIX系列，也不会采用大家期待的屏下摄像头方案，仍然是开孔屏，目前可以知道的是，该新机将采用16GB的运行内存，为目前小米手机中最大。

又一个互联网大佬投身直播带货，一起来看看。

张朝阳带货首秀 意在拉更多人搜狐开直播





搜狐CEO张朝阳在昨晚进行了其个人首次直播带货，以《Charles 的好物分享》为主题。不过张朝阳并不打算长期从事该事业，而是“先开个头，希望更多的名人和专家入驻搜狐视频更多直播，更多‘营业’。”

瑞幸在复牌之后股价曾一路飙升，现在又触发熔断了。

瑞幸美股开盘暴跌18.51% 触发熔断机制





昨天晚间，美股瑞幸咖啡开盘后股价暴跌18.51%，触发美股熔断机制，市值目前只剩下11.37亿美元。

瑞幸在5月15日收到美国证券交易委员会上市资格部门书面通知，纳斯达克交易所决定将公司摘牌，瑞幸要求举行听证会。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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