早报：网易港股发售价确定 诺基亚安卓11升级曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看终于要在港股上市的网易。

网易本周港股上市 发售价确定每股123港元





网易在昨天晚间宣布，预期将于2020年6月11日在香港联交所主板上市，股份代号9999，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份123.00港元。

该公司共计新发行171,480,000股普通股，自全球发售所得募集资金总额预计约为21,092.0百万港元。

说到股市，就不得不提苹果这个怪物。



分析师预测苹果市值有望在四年内突破2万亿





Evercore ISI分析师Amit Daryanani在近日表示，苹果服务和苹果可穿戴业务的市场份额将继续增长，并助其市值冲破2万亿美元。Daryanani称，苹果的可穿戴设备业务将增长至600亿美元，而服务业务更是将达到1000亿美元。

下面来看两条硬件方面的新闻。

并不意外 诺基亚升级Android11机型曝光





有外媒近日曝光了一组可以升级至Android 11的诺基亚机型名单，这些机型很多都是Android One系列，承诺最少可更新两代Android系统。

这些机型包括：诺基亚9 PureView、诺基亚2.2、诺基亚3.2、诺基亚4.2、诺基亚X71、诺基亚8.1、诺基亚6.2、诺基亚7.2、诺基亚2.3、诺基亚5.3、诺基亚8.3、诺基亚1.3、诺基亚C2、诺基亚C1。

瑞幸在复牌之后股价一路飙升让人未有意料。

TCL Android智能电视将登陆美国市场





尽管TCL的Roku智能电视在美国一直销量不错，但却没有在该国推出过Android平台的智能电视，现在它来了。据悉，TCL的Android TV有两个版本，其中32英寸720P版售价129美元，40英寸1080P版售价199.99美元。

美国的种族歧视抗争愈演愈烈，社交媒体压力巨大。

Facebook删除近200个白人至上主义相关账号





据外媒报道，Facebook删除了近200个与白人至上主义团体有关的账号，这些账号均指向与“骄傲男孩”和“美国卫队”这两个仇恨组织有关，它们鼓动人们组织线下活动，甚至携带武器参与。

最后来看一条游戏新闻。

喜大普奔！XGP for PC可以使用mod了





很多玩家选择用PC玩游戏，是因为可以使用大量的民间mod，但同样在PC上的Win10 Store游戏却不能用mod，现在这一情况或将发生改变。

有开发者发现，在最新的Xbox（Beta）应用中添加了一个“启用mods”的按钮，它允许玩家直接调用电脑里的mods文件夹，这将让Xbox Game Pass的价值进一步放大。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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