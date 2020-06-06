我国5G牌照发放一周年：130款5G手机获得入网销售许可

今天是2020年6月6日，在一年前的今天，我国的5G牌照正式发放，起劲已经刚好满一周年。在这一年当中，我国的5G网路建设获得了巨大的发展。据工业和信息化部统计数据显示，目前全国已建成的5G基站超过25万个，有130款5G手机获得入网销售许可。



我国5G牌照发放一周年

除此之外，5G终端连接数超过3600万。仅4月一个月，5G用户就增加了700多万。值得一提的是，疫情的到来并没有影响5G的建设速度。5G的建设不仅没有延缓，在建网速度和发展规模上反而超出了预期。

数据显示，中国移动计划今年底完成30万基站的建设任务，覆盖340多个地级以上城市。中国电信与中国联通计划提前一季度完成25万个基站的全年建设任务。据三大运营商规划，至2020年年底，预计5G基站数超55万个。三大运营商和中国铁塔今年5G投入达1973亿元。

而在5G手机方面，除了有130款5G手机获得入网销售许可之外，如今5G手机的价格也已经非常实惠了。5月26日，小米发布起售价1599元的Redmi 10X系目前价格最低的5G手机。仅仅时隔一年，市面上几乎所有的主流新款手机均已经支持5G功能。

在5G网络商用一周年之际，运营商也推出了5G套餐的打折活动。其中中国移动最低的套餐打折后为每月89元；中国电信则以预存100元话费，连续使用24个月，就可以享受更低的合约价；中国联通则将199元的套餐做七折优惠，折合每月139元。

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