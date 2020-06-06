新iPhone 12发布将推迟：供应商博通泄露苹果最新动向

按照往年的节奏，苹果将在每年的9月发布最新款的iPhone手机。今年由于受到疫情的影响，新iPhone 12发布将推迟基本已经是板上钉钉的事情。近日苹果供应商博通（Broadcom）透露消息令让新iPhone 发布将推迟的消息基本实锤。



新iPhone发布将推迟

供应商博通（Broadcom）透露，今年旗下无线部门营收的跳增时间点，会比往年推迟一季。外媒认为，这或者在暗示2020年苹果即将发布的最新款手机“iPhone 12”，可能也会往后延迟一季发布。

博通行政总裁陈福阳(Hock Tan)于6月4日在电话会议上表示，今年的营收之所以会延迟进帐，是因为北美一家大型手机客户将今年的新款产品延后发布。他说：“我们已经开始动工了，现在是时间出了问题。”



新iPhone发布将推迟

而从目前的种种迹象来看，苹果公司的精力并没有放在新款iPhone 12之上，而是在进行着一系列的降库存的动作。首先是此前发布的iPhone SE 2新机，这是一款配备A13芯片和iPhone 8时代外壳的产品，业界普遍认为这是苹果清库存的产品。



另一方面，今年苹果公司首次通过天猫平台参与到618年中大促活动，iPhone 11最低4999元起。显然，苹果公司目前的业务重心就是在消耗库存。因为到了iPhone 12时代，则必须要全面进入5G时代，旧型号的产品库存积压将会给苹果带来很大的压力。



新iPhone发布将推迟

而谈到新iPhone12 ，可能采用无刘海设计，iPhone 12 Pro 或搭载 120Hz 刷新率屏幕，且该系列新机的起售价可能比 iPhone 11 还要便宜。另外，郭明錤预计 iPhone 12 包装中不会附送有线 EarPods 耳机，苹果此举目的是提升 AirPods 的销量。

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