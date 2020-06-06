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    新iPhone 12发布将推迟：供应商博通泄露苹果最新动向

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    按照往年的节奏，苹果将在每年的9月发布最新款的iPhone手机。今年由于受到疫情的影响，新iPhone 12发布将推迟基本已经是板上钉钉的事情。近日苹果供应商博通（Broadcom）透露消息令让新iPhone 发布将推迟的消息基本实锤。

    新iPhone 12发布将推迟：供应商博通泄露苹果最新动向
    新iPhone发布将推迟

    供应商博通（Broadcom）透露，今年旗下无线部门营收的跳增时间点，会比往年推迟一季。外媒认为，这或者在暗示2020年苹果即将发布的最新款手机“iPhone 12”，可能也会往后延迟一季发布。

    博通行政总裁陈福阳(Hock Tan)于6月4日在电话会议上表示，今年的营收之所以会延迟进帐，是因为北美一家大型手机客户将今年的新款产品延后发布。他说：“我们已经开始动工了，现在是时间出了问题。”

    新iPhone 12发布将推迟：供应商博通泄露苹果最新动向
    新iPhone发布将推迟

    而从目前的种种迹象来看，苹果公司的精力并没有放在新款iPhone 12之上，而是在进行着一系列的降库存的动作。首先是此前发布的iPhone SE 2新机，这是一款配备A13芯片和iPhone 8时代外壳的产品，业界普遍认为这是苹果清库存的产品。

    另一方面，今年苹果公司首次通过天猫平台参与到618年中大促活动，iPhone 11最低4999元起。显然，苹果公司目前的业务重心就是在消耗库存。因为到了iPhone 12时代，则必须要全面进入5G时代，旧型号的产品库存积压将会给苹果带来很大的压力。

    新iPhone 12发布将推迟：供应商博通泄露苹果最新动向
    新iPhone发布将推迟

    而谈到新iPhone12 ，可能采用无刘海设计，iPhone 12 Pro 或搭载 120Hz 刷新率屏幕，且该系列新机的起售价可能比 iPhone 11 还要便宜。另外，郭明錤预计 iPhone 12 包装中不会附送有线 EarPods 耳机，苹果此举目的是提升 AirPods 的销量。

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

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