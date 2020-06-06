显卡有必要更新驱动程序吗？老玩家给你的建议请收好

大家都知道驱动程序的重要性，它不仅决定了你的电脑硬件是否可以正常工作，而且还决定了它们的性能表现。但是当我们在完成电脑组装和驱动安装之后，还有必要更新驱动程序吗？按照什么样的标准去更新驱动程序呢？一些经验之谈跟大家分享。

为什么要更新驱动？

先来说说这个网友最为关心的问题，我们为什么需要更新显卡的驱动程序。因为电脑的两个最重要的核心就是CPU和显卡，而CPU自身并不需要太过关注驱动程序的问题，与之相关的主板芯片组驱动程序往往更新频率并不快，且影响比较轻微。



显卡有必要更新驱动程序吗？

而显卡则不同，显卡的性能表现将直接影响了游戏的体验，在一些专业应用中的影响同样也十分明显。而且随着很多新游戏的推出，基于同样芯片的显卡驱动程序总是在不断地对新游戏进行着优化，因此显卡的驱动程序相对更为重要且敏感，

显卡驱动性能差多少？

根据最新的一些测试资料显示，一些主流的显卡在时隔一年后，基准性能以及针对某款游戏的性能表现有着较大的差异。据测试，新旧驱动在理论性能上都有着不小的提升，综合5项3DMark理论性能测试成绩来看，性能提升大约在13%左右！



显卡有必要更新驱动程序吗？

而针对某款游戏是否优化就更为重要。比如在前阵子小编玩耍《生化危机2：重制版》的时候，就是因为老驱动出现了问题，导致整个画面过于阴暗。在更新驱动后发现画面发生巨大的变化，而且更为流畅，差距悬殊，仿佛判若两人。

多久更新显卡驱动好？

这个问题其实没有一个标准的答案，但是如果您期待了一款游戏大作上市后，建议您关注一下驱动程序的问题，看看最新的驱动版本介绍里是否针对新游戏进行了优化。一般在新游戏大作发布一个月左右，就有比较完善的优化版本进行更新了。



显卡有必要更新驱动程序吗？

而在平时的使用中，其实我们如果没有遇到问题完全没有必要去频繁更新驱动程序。虽然更新驱动程序的过程并不复杂，但是相信很多玩家都会忘记。但是整体上而言，我们仍然建议以年度为界限更新一下显卡程序，或许能给你带来意想不到的惊喜~

以上就是关于显卡驱动程序的一些小经验，大家如果有什么心得欢迎在这里与其他网友进行分享。

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