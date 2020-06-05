中关村在线消息：北京时间6月5日消息，近日有传言显示，网易公司CEO即将在头部短视频平台包括抖音、快手平台参与直播带货，为网易严选进行推广。随后，快手方面对此传言进行了回应，他们表示确实已经在与丁磊进行接触。



快手回应邀丁磊直播带货 确实有在接触

快手表示，他们现在确实在与丁磊和网易严选进行接触，不过现在还没有确定，快手也非常欢迎丁磊老板来快手和老铁们一起玩。与此同时，网易方面对此不予置评。

近期快手动作连连，上月底京东零售与快手科技正式签署战略合作协议。在签署合作协议之后，双方将会在供应链上实现深度的合作。与此同时，快手用户也可以在客户端上直接购买京东自营商品，并且不需要跳转。

据了解，双方将进行供应链方面的深入合作。京东零售将优势品类商品提供给快手小店，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。快手用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东优质的配送、售后等服务。

这一合作将于今年京东618和快手616品质购物节期间落地。据悉，今年6月16日-18日期间，部分快手达人直播带货的商品将来自京东自营。

（本文图片来自互联网）

（7458135）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：快手回应邀丁磊直播带货 确实有在接触http://news.zol.com.cn/745/7458135.html