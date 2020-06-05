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    Firefox最新功能：将网站账号和密码导出到 CSV 文件

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，Mozilla Firefox 近日的版本更新中引入了一项备受期待的功能——将 Firefox登录账号和密码导出到 CSV 文件中。

    Firefox最新功能：将网站账号和密码导出到 CSV 文件

    Firefox最新功能：将网站账号和密码导出到 CSV 文件
    Firefox最新功能：将网站账号和密码导出到 CSV 文件

    目前该功能还处于开发阶段，仅面向 Firefox Nightly 通道用户开放。相同功能已经在谷歌 Chrome 上线。

    Firefox Nightly 最新版本中，你可以将浏览器的登录账号和密码导出到 CSV 文件中，整个步骤如下：

    1：打开 Firefox 浏览器

    2：访问 about:logins 页面打开 Firefox Lockwise，或者点击菜单进入“登陆和密码”

    3：点击“...”按钮，选择“导出登录”Export logins

    在点击该按钮之后，会看到一个警告页面，会强调您的密码会以明文方式进行存储，这样所有人都可以读取你的密码。

    在导出过程中可能需要用户输入 Windows 密码，点击确认之后可以导出为 CSV 文件。【7458085】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Firefox最新功能：将网站账号和密码导出到 CSV 文件http://news.zol.com.cn/745/7458085.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7458085.html report 731 中关村在线消息：据悉，Mozilla Firefox 近日的版本更新中引入了一项备受期待的功能——将 Firefox登录账号和密码导出到 CSV 文件中。Firefox最新功能：将网站账号和密码导出到 CSV 文件目前该功能还处于开发阶段，仅面向 Firefox Nightly 通道用户开放。相同功能已经在...
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