中关村在线消息：据悉，Mozilla Firefox 近日的版本更新中引入了一项备受期待的功能——将 Firefox登录账号和密码导出到 CSV 文件中。







Firefox最新功能：将网站账号和密码导出到 CSV 文件

目前该功能还处于开发阶段，仅面向 Firefox Nightly 通道用户开放。相同功能已经在谷歌 Chrome 上线。



Firefox Nightly 最新版本中，你可以将浏览器的登录账号和密码导出到 CSV 文件中，整个步骤如下：

1：打开 Firefox 浏览器

2：访问 about:logins 页面打开 Firefox Lockwise，或者点击菜单进入“登陆和密码”

3：点击“...”按钮，选择“导出登录”Export logins

在点击该按钮之后，会看到一个警告页面，会强调您的密码会以明文方式进行存储，这样所有人都可以读取你的密码。

在导出过程中可能需要用户输入 Windows 密码，点击确认之后可以导出为 CSV 文件。【7458085】

（文中图片来自互联网）

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