中关村在线消息：据悉，在日前参加美国银行的会议时，AMD CFO Devinder Kumar也回应了AMD在Radeon显卡上的计划，他提到了big Navi显卡，表示它会使用RDNA2架构，这也是AMD高管首次官方确认这件事。



AMD确认big Navi采用RDNA2：效能升50%+支持光追

据AMD今年早些时候在财务分析师大会上公布的数据，RDNA2架构将会在IPC、电路设计和时钟频率上面有提高，能效比要比目前的RDNA架构提升50%。

主要有三大变化：

1.重新设计了GPU微构架：通过增加逻辑功能，降低设计复杂度和开关功率，同时提升了运行频率，从而达到了IPC性能的提升。

2.新一代的7nm+工艺：RNDA2 GPU将由7nm制程工艺转换到7nm+工艺，新工艺将进一步提升了晶体管密度，在更小的封装面积中实现更高的性能，同样也能在相同的功耗下提供更高的性能。

3.可变速率着色VRS技术以及硬件光线追踪功能的加入：其实这2项技术在NVIDIA Turing构架上就已经实现了，这也是Turing GPU能效比大升的重要原因之一。

VRS简单的说就是GPU重点渲染用户能够看到的画面，适当减少边缘区域的渲染精度，以此提升GPU的运行效率。根据AMD的说法，可变速率着色VRS技术可以将RDNA2构架的IPC提升20%。

big Navi核心的最终显卡，之前泄露显示核心其面积大约505平方毫米，集成最多80个计算单元、5120个流处理器，规模比现在的RX 5700 XT高出一倍，再加上50%能效提升，性能怎么着也会提升100-150%。

这些都是粗略的计算，目前big Navi的规格、频率还没准确数据，唯一能够确定的大概就是AMD的售价一定要比RTX 3080系列显卡要低不少，性价比依然会有优势。

Devinder Kumar还提到一个重要信息，那就是big Navi等新一代显卡上市时间会比PS5、XSX等主机要早，这基本上就是承认之前泄露的9月份发布、上市的传闻了，主机通常会在年底的2个月上市，也就是11-12月份。【7458083】

（文中图片来自互联网）

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