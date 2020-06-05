    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 音频 > 正文

    松下真无线降噪耳机公布：续航比AirPodsPro多2小时

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，松下本周正式在海外发售两款真无线耳塞，一款是具备主动降噪的RZ-S500W，另一款则是不带降噪的RZ-S300W。

    松下真无线降噪耳机公布：续航比AirPodsPro多2小时
    松下真无线降噪耳机公布：续航比AirPodsPro多2小时

    RZ-S500W被松下包装为业内领先的混合消噪技术集大成者，而且和AirPods Pro类似，也自带通透模式，也就是可以在降噪和听到外界声音之间切换，方式同样是按压压力传感器。

    这枚传感器还能呼出Siri、谷歌助手等语音助理，续航6.5小时，配合收纳盒补电可再延续13小时。

    不过有关音频单元，松下并未给出详细资料。

    至于RZ-S300W，取消降噪后续航为7.5小时，收纳盒可完整补电三次。

    松下强调对两款耳机的天线进行了细致打磨，环境很混乱时也能保证连接、通话的稳定性。

    主动降噪的RZ-S500W，售价为199美元约合1415元，另一款则是不带降噪的RZ-S300W，售价129美元约合918元。【7458078】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：松下真无线降噪耳机公布：续航比AirPodsPro多2小时http://news.zol.com.cn/745/7458078.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7458078.html report 722 中关村在线消息：据悉，松下本周正式在海外发售两款真无线耳塞，一款是具备主动降噪的RZ-S500W，另一款则是不带降噪的RZ-S300W。松下真无线降噪耳机公布：续航比AirPodsPro多2小时RZ-S500W被松下包装为业内领先的混合消噪技术集大成者，而且和AirPods Pro类似，也自带通...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品