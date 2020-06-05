中关村在线消息：据悉，松下本周正式在海外发售两款真无线耳塞，一款是具备主动降噪的RZ-S500W，另一款则是不带降噪的RZ-S300W。



松下真无线降噪耳机公布：续航比AirPodsPro多2小时

RZ-S500W被松下包装为业内领先的混合消噪技术集大成者，而且和AirPods Pro类似，也自带通透模式，也就是可以在降噪和听到外界声音之间切换，方式同样是按压压力传感器。

这枚传感器还能呼出Siri、谷歌助手等语音助理，续航6.5小时，配合收纳盒补电可再延续13小时。

不过有关音频单元，松下并未给出详细资料。

至于RZ-S300W，取消降噪后续航为7.5小时，收纳盒可完整补电三次。

松下强调对两款耳机的天线进行了细致打磨，环境很混乱时也能保证连接、通话的稳定性。

主动降噪的RZ-S500W，售价为199美元约合1415元，另一款则是不带降噪的RZ-S300W，售价129美元约合918元。【7458078】

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