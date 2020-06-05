中关村在线消息：北京时间6月5日消息，今天华为公司在深圳举行了媒体沟通会，会上华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布，华为智能生活馆（深圳卓悦中心）将在2020年6月6日上午10点28分正式开业。除此之外，华为P40 Pro+也将在明天正式开售。



华为智能生活馆6月6日开业 面积近1300平方米

华为智能生活馆整体建筑为独栋的四层结构，面积近 1300 平方米，外立面由 179 块大小不同的流线型玻璃构成，最长的双层超级玻璃达到 16 米，实现了亚洲首次实现悬挑外延 1.2 米，在造型玻璃背后，还设计有一层 LED 发光氛围屏，白天整体视觉晶莹剔透，夜晚巨型氛围屏点亮，将会营造出极光、海洋、森林等不同场景氛围效果。

在华为智能生活馆中，用户可以体验到2000件商品，品类覆盖了智能手机、PC、Pad、手表、智慧屏等华为全系列产品，以及加湿器、扫地机器人甚至汽车等华为生态合作产品。不仅如此，华为智能生活馆还能体验到多项终端设备与汽车相连接，形成更加完善的智慧出行体验。

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