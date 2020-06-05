中关村在线消息：近日，据美国专利申请20200175275号名为"用于生成与物品相关联的方法、设备和系统"的苹果专利显示，当用户在电视上观看一场篮球比赛时，用户可能会对一个篮球运动员穿着的鞋子感兴趣，苹果的新技术可以侦测到这种兴趣，并且在第二个屏幕上显示这款鞋子的详细信息。



苹果AR技术新专利：电视体育转播将更具互动性

苹果公司正在研究如何增强体育直播，观众可以选择自己的观看角度，并将他们希望获得更多信息的元素单列出来。

您可能看篮球比赛是为了看运动、看比赛，或者只是为了给当地的球队加油，但苹果认为你可能想要的更多，如果您发现一个球员的球鞋不错，苹果认为您应该能够了解到更多的信息，而苹果一项新专利申请会帮助到您。

苹果称，当用户观看包含物品的视频流时，如果不使用辅助设备，用户就无法收集到这些物品的进一步信息或观点，用户必须使用一个单独设备来获取用户在电视上看到特定鞋子的信息。

苹果这个专利可以将你正在看的视频显示在一个屏幕上，或者在AR头显上显示，而在另一个屏幕上，或者头显的另一个部分则会有辅助信息。

除了特定元素细节之外，系统还需要一种方式让用户能够说出自己想要关注的元素。一个明显的可能性是，用户可能只需要点击触控式主显示屏就可以了。

苹果也提出，用户应该可以通过SR和AR相结合的方式进行互动，比赛中球员穿着的真实球鞋可以作为一个AR物品来展示，观众可能会触摸、转动和检查。

更现实的是，那只鞋可以用更熟悉的画中画方式显示。【7458071】

（文中图片来自互联网）

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