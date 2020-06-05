中关村在线消息：据悉，从今日曝光的一份专利申请中，让大家能够更加深入地了解PS5游戏开发机号称“深V”造型的诸多设计细节。



































PS5开发机设计图曝光：解读其深V造型设计的细节

据今天公开的专利申请页面信息显示，索尼早在2019年11月就申请了PS5开发机的专利。在专利文件中，有各个角度乃至拆解的内部布局图。



虽然目前尚不能看到面向普通玩家的PS5，不过至少我们首次能观看PS5开发机内部。

从专利设计图中看出，可以确定的是PS5开发机使用的怪异“深V”造型是为了散热，在左右两侧索尼设计安排了两组共计六个风扇。

以吹向开发机左侧散热器和右侧电源组件，帮助其快速散出产生的热量，因为开发机不同于零售版游戏机产品，用于开发游戏的这种硬件设备需要更高的稳定性，相对的对于散热的要求也会更高。

这或许就是PS5独特设计的原因，但零售版PS5未必会使用这种外观设计。

索尼PS官方此前宣布推迟原定于本周举行的网络游戏展，虽然近日表示很快会确定新的日程，不过目前仍然没有公开表示何时会正式公布PS5的主机外形。【7458016】

（文中图片来自互联网）

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