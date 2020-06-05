中关村在线消息：据悉，日文网站 Mac Otakara 在今太难分享了一款 5.5 英寸 iPhone 的 3D 打印原型，且援引了“来自阿里巴巴”的消息源。











iPhone 13原型机照片泄露：无刘海缺口+USB-C端口

据猜测该机或是定于 2020 年推出的较小的 5.4 英寸 iPhone 的继任者，因此也可能是 2021 iPhone 阵容中的低端设备之一。



该机与传闻中的 5.4 英寸 ‌iPhone‌ 相当，但无刘海的设计变动，还是赋予了它更多的显示空间。

近年来，苹果一直将 TrueDepth / FaceTime 等传感器放置于 ‌iPhone‌ 的刘海缺口中。

但 2021 款 iPhone 或采用三星的屏下传感器技术，甚至全面转向屏下摄像头设计。

除了没有刘海缺口，2021 款 iPhone 样机还具有超窄边框。

上月底爆料人 Fudge（@choco_bit）曾表示，2021 年的高端 iPhone 技术还将采用后置四摄 + LiDAR 激光雷达传单器技术，但目前尚不清楚该信息是否准确。

设计上的另一项重大变更，就是将机身底部的 Lighting 端口换成了 USB-C 。

不过 Fudge 的另一项爆料，也暗示 iPhone 13 系列机型将采用无端口 + 无线充电 + Smart Connector 智能连接器的方案。

此前传闻，苹果希望打造一款没有任何外部端口和按钮的 iPhone 机型，最终策略仍取决于该公司在最后一刻作出的决定。

目前尚不清楚苹果是否会让新款 iPhone 转向无端口设计，但用 USB-C 取代 Lighting 还是值得期待。

最后，该模型或建立在泄露规格和传闻的基础上，但可靠性仍有待进一步的检验。【7458008】

（文中图片来自互联网）

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