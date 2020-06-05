中关村在线消息：近日据悉，黑莓的安全研究部门最近发现了一种新的赎金软件，影响了欧洲一家教育机构。







黑莓安全部发现PC平台的新型“大亨”赎金软件

与迄今为止发现的大多数赎金软件不同的是，这种新的赎金软件模块被编译成一种Java图像文件格式JIMAGE。



下面是攻击的过程：

为了在受害者的机器上实现持久化，攻击者使用了一种名为映像劫持Image File Execution Options，IFEO注入的技术。

IFEO设置被存储在Windows注册表中，这些设置给了开发者一个选项，在目标应用程序执行过程中，通过附加调试应用程序来调试他们的软件。

随后一个后门与操作系统的微软Windows屏幕键盘OSK功能一起执行。

攻击者利用ProcessHacker工具禁用了组织的反恶意软件解决方案，并更改了活动目录服务器的密码。这使得受害者无法访问他们的系统。

攻击者的大部分文件都被进行了时间限制，包括Java库和执行脚本，文件日期时间戳为2020年4月11日15:16:22

攻击者执行了Java赎金软件模块，对所有文件服务器进行了加密，包括连接到网络的备份系统在内的所有文件服务器都进行了加密。

在提取出与该赎金软件相关的zip文件后，以 "大亨 "为名，共有三个模块，黑莓团队将这个赎金软件命名为 "大亨"。【7458001】

（文中图片来自互联网）

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