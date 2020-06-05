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    Timex联手华米推出新款Metropolitan手表

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，Timex 展示了一对新的智能手表，两款产品均属于 Metropolitan 产品线，新闻稿中展示了 Timex 的徽标。

    Timex联手华米推出新款Metropolitan手表
    Timex联手华米推出新款Metropolitan手表

    具有圆形触屏表盘的 Timex Metropolitan R，其次是类似 Apple Watch 方屏的 Timex Metropolitan S 。

    该手表基于谷歌的 Wear OS 可穿戴平台，而不是智能机上常见的 Android 移动操作系统。

    内置表盘上还可见到 AMAZFIT 的徽标，鉴于包装盒和默认表带上都只带有 Timex 的徽标，对于两家公司的合作还是感到相当意外的。

    外媒进一步发现配套软件也是由华米帮助 Timex 打造的，后续该公司证实，当新品于 6 月 10 日发布的时候，将支持与华米合作开发的特色软件。

    Andy Boxall 在 Digital Trends 上的一篇报道中指出，Timex Metropolitan R 本质上就是华米的 Amazfit GTR，而 Metropolitan S 也只是 Amazfit GTS 的换皮。

    Timex 新款智能手表将以 179 美元约 1272 RMB，感兴趣的朋友可在官网商店选购，最终零售版本的 UI 样式或与宣传图上的略有不同。【7457930】

    （文中图片来自互联网）

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