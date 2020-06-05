早报：小米Mi Notebook下周发布 马化腾挑战支付分

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

小米除了手机之外，他们在电脑行业进行布局。



小米Mi Notebook下周发布 印度地区首发





据小米印度推特的消息，小米 Mi Notebook即将在6月11日在印度发布，官方称其为印度首发、印度专享、专为印度打造。Mi Notebook 还有 Horizon 版本，搭载了 14 英寸窄边框屏，支持 DTS 音效、拥有 10 小时续航，搭载 SSD。

随着复工的逐步深入，快递业务已经开始恢复到正常的水平



国家邮政局通报5月快递业务量 同比增长 39.6%





据国家邮政局公布的数据显示，2020年5月中国快递发展指数为344.2，同比增长 73.5%。从分项指标看，快递业务量预计完成73.0亿件，同比增长39.6%；快递业务收入预计完成810.0亿元，同比增长31.0%。快递业在疫情后期逆势增长，业务量、收增速均超30%，创2018年2月以来新高。

微信支付分已经正式铺开了，马化腾在他的朋友圈四处挑战。



马化腾朋友圈挑战支付分 有人比他还高





目前微信支付分已全面开放，大家纷纷晒出自己的微信支付分数。据微信支付官方介绍，昨天马化腾也在朋友圈里四处挑战支付分，他表示自己的分数是835分。不过也出现了一位分数比他还要高的，达到了848分。

近期爱奇艺超前点播的官司引起了人们的关注，也引发了其他的一些争议。



爱奇艺回应庭审曝光原告观影记录 仅向法庭提供





昨天，爱奇艺《庆余年》超前点播案原告吴声威表示，爱奇艺在庭审中拿出了其上百页观影记录，“感觉隐私被侵犯的很严重，毫无安全感的一个 App。”对此，爱奇艺回应称，爱奇艺一直注重保护用户隐私，本次诉讼中提交的信息，也是基于根据法律法规和诉讼需要，仅向法庭提供，便于法官更好地了解事实。“为了更好的保护当事人的隐私，我们也申请了不公开质证，确保信息不会流向任何第三方。”

此前EA有大批的游戏并没有登陆Steam，现在他们终于回来了。



EA大批游戏回归Steam EA Access即将登陆





昨天晚间，EA大批游戏开始登陆Steam平台，包括了《火线狂飙天堂》、《Unravel》、《Unravel Two》、《龙腾世纪审判》、《极品飞车》、《镜之边缘：Catalyst》、《Fe》以及《Crysis® 3孤岛危机3》等等。同时EA还在他们的页面上宣布，订阅服务EA Access也将在近期登陆Steam平台。

最后，带来一条有关iPhone的新消息。



供应商立功了！明年iPhone屏幕使用LTPO技术





苹果尚未推出2020年的5G版iPhone，但据业内人士透露，其供应链已经在为明年的高端iPhone机型开发采用LTPO背板技术的OLED屏幕。LTPO技术将带来更省电的背板，它负责在显示屏上开启和关闭单个像素点。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7457805）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：小米Mi Notebook下周发布 马化腾挑战支付分http://news.zol.com.cn/745/7457805.html