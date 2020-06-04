中关村在线消息：北京时间6月4日消息，据知名科技网站GSMArena报道，摩托罗拉去年备受关注的可折叠手机Razr今年还将推出新品。一些供应链人士表示，摩托罗拉Razr 2020款将会采用更大尺寸的屏幕。



摩托罗拉Razr2020屏幕更大 或将支持5G

显示屏供应链顾问公司（DSCC）首席执行官罗斯 · 杨（Ross Young）在接受采访时表示，摩托罗拉Razr2020将会采用一块6.7英寸的主屏幕，外置屏幕相比现在Razr可折叠手机也会进一步的扩大。目前，摩托罗拉Razr还不支持5G网络，因此传言也表示新机将会支持5G网络。

此前有消息指出， 摩托罗拉公司正努力争取最快于今年9月在北美推出升级版续作。据XDA开发者在5月份援引消息人士的报道，"Razr 2"非官方名称预计将采用高通的骁龙765处理器，支持5G，同时还将配备更大的2845毫安时电池，高于2019款当中的2510毫安时电池。它还将配备8GB内存和256GB的存储，4800万像素的后置摄像头，开箱预装Android 10。

（本文图片来自互联网）

（7457155）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：摩托罗拉Razr2020屏幕更大 或将支持5Ghttp://news.zol.com.cn/745/7457155.html