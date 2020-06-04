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    宾利伸缩方向盘专利：可用于自动驾驶

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据外媒消息，宾利近期在英国申请了一项设计专利，在全新构建的汽车座舱内部，应用一款能够“横向折叠”的方向盘。

    宾利伸缩方向盘专利：可用于自动驾驶

    宾利伸缩方向盘专利：可用于自动驾驶

    宾利伸缩方向盘专利：可用于自动驾驶
    宾利伸缩方向盘专利：可用于自动驾驶

    这款方向盘将适用于自动驾驶汽车，将来会在L5级无人驾驶车辆中应用，成为一款常见且合法的配置。

    宾利预计在2025年生产首款电动汽车，也可能是一辆自动驾驶电动汽车。宾利表示，此种设计可以实现在某些时候才需要方向盘，从而留出宝贵的车内空间。

    该方向盘系统会从驾驶员侧车门上一个豆荚状的口袋中展开，而且具有可伸缩的方向盘握把，配备相当于油门和刹车的触发功能。

    当车辆处于自动驾驶模式时，通过该设计则可最大限度地利用车内空间。比如，座椅（包括驾驶员座椅）能够360度旋转，车内乘客就能面对面自由交流。

    虽然宾利的方向盘是为了“自动驾驶”模式而设计，但是当自动驾驶模式不可行或者驾驶员不想要该模式时，也需要必要的手动控制功能。

    这款伸缩方向盘已经不具备传统方向盘所必须的转向柱，因此可以理解为其实际为模拟方向盘。

    宾利所递交的专利文件介绍，这款方向盘系统包括多个输入传感器，在手动驾驶模式下，能够向电子控制单元ECU发送信号。

    从而控制车辆转向执行系统，当乘客下车时，该方向盘也会收缩进“口袋”。【456950】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7456950.html report 1052 中关村在线消息：近日据外媒消息，宾利近期在英国申请了一项设计专利，在全新构建的汽车座舱内部，应用一款能够“横向折叠”的方向盘。宾利伸缩方向盘专利：可用于自动驾驶这款方向盘将适用于自动驾驶汽车，将来会在L5级无人驾驶车辆中应用，成为一款常见且合法的配置。...
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