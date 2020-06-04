传新iPad Air采用USB-C接口 iPad mini不变

中关村在线消息：近日据外媒消息，据中国供应链传出来的消息显示，苹果据传的第四代iPad Air将采用USB-C接口，该技术首次出现在苹果平板中则是在2018年，新平板预计会在今年下半年推出。



据传新款iPad Air将采用USB-C接口

Mac Otakara周二援引知情人士消息称，苹果传闻中的10.8英寸“iPad Air”将会成为继2018年iPad Pro发布后的第二款配备USB-C接口的iPad。

该报道还称，即将推出的“iPad Air”可能是基于11英寸iPad Pro打造，最近推出的iPad Air其设计使用了一个降级摄像头阵列并且没有iPad Pro的ProMotion显示屏以此来降低成本、减轻重量。

Mac Otakara认为，苹果即将推出的这款新产品可能也会这么做。

有消息人士还指出，即将推出、经过重新设计的8.5英寸“iPad mini”将保留苹果的Lightning接口。

分析师郭明錤曾在上个月作出预测：苹果将在2020年下半年推出10.8英寸的iPad，虽没有提到“Air”，但根据苹果的典型产品更新周期，它最有可能获得更新。

郭老师预计，8.5- 9英寸的iPad mini将于2021年上半年发布，苹果上一次更新mini系列则是在2019年3月。【7456945】

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