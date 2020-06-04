中关村在线消息：北京时间6月4日消息，前几天特斯拉旗下的SpaceX公司刚刚完成了载人飞行任务，今天他们又利用 “五手”猎鹰 9 号运载火箭将 60 颗星链卫星送入轨道。显然，他们的卫星发射事业还将继续。



载人飞行只是开始 SpaceX送60颗星链卫星上天

根据介绍，SpaceX发射的这60颗星链卫星其中有一颗带有可部署的遮阳板，旨在测试一种降低未来卫星亮度的新方法。猎鹰 9 号火箭于美国东部时间晚上 9 点 25 分从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地起飞，15 分钟后将卫星部署到低地球轨道，火箭的第一级在升空后约 9 分钟后降落在 SpaceX 公司的海上浮动平台 “只需看说明书”上。

北京时间上周日，SpaceX的猎鹰九号火箭携带载有两名NASA宇航员——鲍勃·贝肯（Bob Behnken）和道格·赫利（Doug Hurley）——的龙飞船，从肯尼迪航天中心的39A发射平台升空，随后成功与国际空间站实现对接。

这次发射让SpaceX成为第一家将NASA宇航员送入太空的私人公司，也是美国自2011年航天飞机项目取消后，首次从美国境内发射的载人飞船。

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