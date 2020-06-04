    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    载人飞行只是开始 SpaceX送60颗星链卫星上天

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月4日消息，前几天特斯拉旗下的SpaceX公司刚刚完成了载人飞行任务，今天他们又利用 “五手”猎鹰 9 号运载火箭将 60 颗星链卫星送入轨道。显然，他们的卫星发射事业还将继续。

    载人飞行只是开始 SpaceX送60颗星链卫星上天
    载人飞行只是开始 SpaceX送60颗星链卫星上天

    根据介绍，SpaceX发射的这60颗星链卫星其中有一颗带有可部署的遮阳板，旨在测试一种降低未来卫星亮度的新方法。猎鹰 9 号火箭于美国东部时间晚上 9 点 25 分从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地起飞，15 分钟后将卫星部署到低地球轨道，火箭的第一级在升空后约 9 分钟后降落在 SpaceX 公司的海上浮动平台 “只需看说明书”上。

    北京时间上周日，SpaceX的猎鹰九号火箭携带载有两名NASA宇航员——鲍勃·贝肯（Bob Behnken）和道格·赫利（Doug Hurley）——的龙飞船，从肯尼迪航天中心的39A发射平台升空，随后成功与国际空间站实现对接。

    这次发射让SpaceX成为第一家将NASA宇航员送入太空的私人公司，也是美国自2011年航天飞机项目取消后，首次从美国境内发射的载人飞船。

    （本文图片来自互联网）

    （7456917）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：载人飞行只是开始 SpaceX送60颗星链卫星上天http://news.zol.com.cn/745/7456917.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7456917.html report 880 中关村在线消息：北京时间6月4日消息，前几天特斯拉旗下的SpaceX公司刚刚完成了载人飞行任务，今天他们又利用 “五手”猎鹰 9 号运载火箭将 60 颗星链卫星送入轨道。显然，他们的卫星发射事业还将继续。载人飞行只是开始 SpaceX送60颗星链卫星上天根据介绍，SpaceX发射的...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品