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    索尼游戏卡带专利曝光 或用于PS5上

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，近日美国专利商标局公开了一项索尼申请的新专利，其中描述了一种游戏卡带设备Game Cartridge，不少外媒猜测这可能与PS5有关。

    索尼游戏卡带专利曝光 或用于PS5上

    索尼游戏卡带专利曝光 或用于PS5上

    索尼游戏卡带专利曝光 或用于PS5上

    索尼游戏卡带专利曝光 或用于PS5上
    索尼游戏卡带专利曝光 或用于PS5上

    早前一直有传言称PS5使用的是游戏卡带，但是从目前公开的信息来看，PS5主机并没有抛弃蓝光光驱，所以这个“Game Cartridge（游戏卡带）”的存在难免让人有些困惑。

    早在2019年，就有类似的专利曝光，当时索尼表示那只是一种存储介质，与PS5无关。

    但是，这个新的专利看起来不一样，它被称之为“Game Cartridge（游戏卡带）”，而非存储介质，由于专利中并未提及PS5，所以也可能是一个独立的设备。

    索尼在日本有很多使用这种媒介的玩具，但与2019年的专利不同，这项专利并没有在日本申请。

    到目前为止，PSV掌机可以说是索尼唯一使用卡带的游戏机，也有玩家大胆猜测这款设备，是不是可以让PS5游玩PSV上的一些游戏呢？确切的消息还要等待索尼自己来公开。【7456901】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼游戏卡带专利曝光 或用于PS5上http://news.zol.com.cn/745/7456901.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7456901.html report 805 中关村在线消息：据悉，近日美国专利商标局公开了一项索尼申请的新专利，其中描述了一种游戏卡带设备Game Cartridge，不少外媒猜测这可能与PS5有关。索尼游戏卡带专利曝光 或用于PS5上早前一直有传言称PS5使用的是游戏卡带，但是从目前公开的信息来看，PS5主机并没有抛弃...
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