中关村在线消息：据悉，在今日惠普推出了全新的 X24c 显示器，这款显示器是惠普首款同时支持 AMD FreeSync Premium以及 144Hz 原生刷新率的曲面 23.6 英寸游戏显示器，能够大幅减少屏幕撕裂现象。











惠普X24c游戏显示器十月发售：1500R曲率+144Hz刷新率

为什么惠普要推出23.6英寸的曲面显示器，他们的内部研究称，随着时间的推移，全球玩家对曲面显示器的热度一直在稳步上升。



刷新率大于 100Hz 显示器占所有显示器的比重从 2017 年的 29%，在 2019 年第 2 季度上升至 63%，即使一些游戏玩家仍然喜欢非曲面面板，曲面显示器也肯定会有市场。

惠普 X24c 将于今年10月上市发售，售价为249美元。

具体规格参数如下：

23.6英寸1500R对角线显示屏23.6英寸

16:9，1080p原生分辨率

8位VA面板，72% NTSC

3000:1的对比度

DisplayPort 1.2、HDMI 2.0、3.5mm耳机接口

144Hz刷新率

AMD FreeSync Premium

100 x 100毫米VESA安装座兼容

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（文中图片来自互联网）

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