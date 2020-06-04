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    惠普X24c游戏显示器十月发售：1500R曲率+144Hz刷新率

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，在今日惠普推出了全新的 X24c 显示器，这款显示器是惠普首款同时支持 AMD FreeSync Premium以及 144Hz 原生刷新率的曲面 23.6 英寸游戏显示器，能够大幅减少屏幕撕裂现象。

    惠普X24c游戏显示器十月发售：1500R曲率+144Hz刷新率

    惠普X24c游戏显示器十月发售：1500R曲率+144Hz刷新率

    惠普X24c游戏显示器十月发售：1500R曲率+144Hz刷新率
    惠普X24c游戏显示器十月发售：1500R曲率+144Hz刷新率

    为什么惠普要推出23.6英寸的曲面显示器，他们的内部研究称，随着时间的推移，全球玩家对曲面显示器的热度一直在稳步上升。

    刷新率大于 100Hz 显示器占所有显示器的比重从 2017 年的 29%，在 2019 年第 2 季度上升至 63%，即使一些游戏玩家仍然喜欢非曲面面板，曲面显示器也肯定会有市场。

    惠普 X24c 将于今年10月上市发售，售价为249美元。

    具体规格参数如下：

    23.6英寸1500R对角线显示屏23.6英寸

    16:9，1080p原生分辨率

    8位VA面板，72% NTSC

    3000:1的对比度

    DisplayPort 1.2、HDMI 2.0、3.5mm耳机接口

    144Hz刷新率

    AMD FreeSync Premium

    100 x 100毫米VESA安装座兼容

    【7456895】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：惠普X24c游戏显示器十月发售：1500R曲率+144Hz刷新率http://news.zol.com.cn/745/7456895.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7456895.html report 785 中关村在线消息：据悉，在今日惠普推出了全新的 X24c 显示器，这款显示器是惠普首款同时支持 AMD FreeSync Premium以及 144Hz 原生刷新率的曲面 23.6 英寸游戏显示器，能够大幅减少屏幕撕裂现象。惠普X24c游戏显示器十月发售：1500R曲率+144Hz刷新率为什么惠普要推出23....
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