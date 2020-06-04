中关村在线消息：近日据悉，《指挥官85》开发商TheMoonwalls工作室的Marcin Makaj，在采访中被问及PS5和Xbox X CPU之间的差异时，前者使用了可变频率，他表示PS5的措施更加灵活。



开发者称PS5可变CPU频率将提供更多灵活性能

他说道：它们都是在CPU性能上向前迈进了一大步，同步多线程可以带来很大的不同，提高性能总是一件令人满意的事情，除了PlayStation 5的方法更灵活之外，目前还看不出谁是明显的赢家。”

Makaj也谈到了两款主机的GPU部分，和性能的差异Xbox X 12TFlops，PS5 10.28 TFlops，并说明基于他在PS4和Xbox One中的开发经验，他觉得索尼方更加易于开发，他期待在新世代也是PS5更加“对开发者友好”。

他表示:“根据我为Xbox One和PlayStation 4开发游戏的经验，通常在PlayStation 4上我可以获得更好的表现，我认为在次世代主机上也会如此，拥有更强大的功能总是一件好事，因为它为图像质量带来了新的可能性。”

The Moonwalls的《指挥官85》将登陆PS4、Xbox One、Switch和PC，发行时间尚未确定。【7456864】

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