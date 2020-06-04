中关村在线消息：北京时间6月4日消息，据外媒报道，近日一名特斯拉内部员工透露，他们一位在纽约布法罗太阳能电池板工厂工作的员工的新型冠状病毒检测呈阳性。这已经是第四名特斯拉员工被检测出新冠。



特斯拉工厂一名员工确诊新冠 停产或面临巨额罚款

之前在5月19日的时候，特斯拉在经过州政府允许之后已经开始悄悄复工。其中，布法罗工厂尚未恢复满负荷生产，短期内应该也不会很快恢复满负荷生产。有媒体分析称，此前特斯拉公司曾经承诺他们将在今年内创造1500个就业机会，如果最终无法完成目标，特斯拉就需要支付 4120 万美元的罚款。

此前加州州长加文·纽森（Gavin Newsom）在接受CNBC采访时表示，他们并不担心特斯拉把工厂或者公司搬出加州。过去几年加州一直在推动成功和创新，以及低碳、绿色增长的经济，这也是马斯克所倡导的。

纽森提到，他已经与马斯克认识很长时间了，非常尊重和钦佩他的创新精神。纽森认为，随着特斯拉公司在电动车行业的不断发展，加州一直是特斯拉的关键合作伙伴。过去几周时间里，加州各地的生产、物流和仓储设施都已开始重新开放运营。

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