中关村在线消息：近日据悉，据传摩托罗拉公司正努力争取最快于今年9月在北美推出升级版续作。







摩托罗拉Razr 5G版将于9月发售

据XDA开发者在5月份援引消息人士的报道，"Razr 2"非官方名称预计将采用高通的骁龙765处理器，支持5G，同时还将配备更大的2845毫安时电池，高于2019款当中的2510毫安时电池。它还将配备8GB内存和256GB的存储，4800万像素的后置摄像头，开箱预装Android 10。

下一代Razr的发布时间是由联想南非总经理Thibault Dousson在上周的Tech Reframed播客中透露的。

摩托罗拉由中国联想集团控股。当2019款Razr于2月初在美国上市时，它是首款垂直折叠的智能手机，规格包括骁龙710芯片组、1600万像素的后置摄像头、6GB内存搭配128GB内部存储。

虽然它因其创造性的铰链机制和工程奇迹而受到称赞，但鉴于其1500美元的价格，这款手机被普遍批评为缺乏高端规格。

摩托罗拉原始的Razr手机于2004年推出，在几年后被iPhone抢走风头之前，是最畅销的手机。【7456855】

（文中图片来自互联网）

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