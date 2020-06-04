中关村在线消息：近日据悉，三星为Galaxy Watch和Gear的用户开发了一款新的洗手应用，可以帮助用户坚持养成新的洗手习惯。



三星发布智能手表新APP 帮助培养洗手健康习惯

新应用名为 " Hand Wash"，已经登陆Galaxy应用商店，支持Gear S3、Gear Sport、Galaxy Watch、Galaxy Watch Active和Galaxy Watch Active 2。

该应用的功能很直接，它可以让用户定时设置洗手的提醒和闹钟。比如说，用户可以通过设置APP来提醒自己每隔两三个小时洗手一次，反过来，APP也会在这个时间段内播放警报。

说到洗手的时候，重要的不仅仅是频率，洗手的时间长短也很重要，所以当APP告诉用户是时候去洗手池了，它还会显示一个倒计时计时器，用户可以用它来知道已经彻底洗手了。

倒计时总共会运行25秒，5秒后打开水，拿起肥皂，20秒后再擦洗。该应用程序还将显示距离上次洗手有多久了，记录下 "计划外 "的洗手时间，比如吃完饭或上完厕所后，并跟踪每天的洗手习惯，为你显示出每周的平均洗手次数。

如果您正在为坚持洗手时间表而烦恼，而您又有上面列出的智能手表，也许应该试试这个应用。

可以通过在Galaxy Store中搜索 "洗手 "来找到它，如果你需要一步步指导莫名如何有效地洗手。【7456752】

（文中图片来自互联网）

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