中关村在线消息：北京时间6月4日消息，昨天晚间8点30分，拼多多宣布正式上线“五菱荣光售货车”，首批上线的售货车共计100台，拼多多将为每台车补贴3000元油卡。消费者可通过拼多多秒杀频道、万人团等入口进行选购并享受补贴。



拼多多独家补贴五菱售货车：每台补贴3000元，支持“烟火经济”发展

同时，拼多多还上线了“地摊必备”补贴专区，首度将五菱售货车、户外风扇、手电筒等“摆摊神器”纳入618补贴。据透露，拼多多已经启动了“地摊经济专项补贴”，一方面助力个体低成本创业，另一方面，也保证消费者享受“线上逛夜市”的乐趣。

“五菱翼开启售货车”是一款可以一键开关车体两翼的“神车”，因为方便用于摆摊，被网友称为“地摊经济中的正规主力军”，不少网友表示，“摊位找好了，就差一辆五菱了”。

“地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源，是人间的烟火，和’高大上’一样，是中国的生机。”6月1日，李克强总理在烟台考察时表示。总理点赞，群众喜闻乐见，地摊经济一下火了。摆地摊不仅增加了城市的烟火气，同时也成为了疫情之后不少人增加收入的途径之一。

“人民需要什么，拼多多就补贴什么”，拼多多副总裁陈秋表示。“五菱荣光售货车目前在网络上呼声很高，不少消费者通过社交媒体的方式，呼吁拼多多进行补贴，我们也希望助力更多人降低创业成本，共同奋斗。”

五菱官网显示，目前该款车型售价5.58万元。而在拼多多进行补贴之后，相当于直接帮助消费者实现了新车95折。

此前，拼多多通过联合品牌商共同补贴的方式为消费者提供了多种性价比车型。2019年5月，拼多多上线“国民神车”五菱宏光，400台补贴价仅为3.49万元的汽车在18秒内即被消费者抢购一空。



拼多多独家补贴五菱售货车：每台补贴3000元，支持“烟火经济”发展

“拼多多致力于为消费者提供最高性价比的商品，帮助最广大的普通人实现美好生活，通过针对性的消费补贴帮助他们自主创业，也是平台的使命”，陈秋表示。

据了解，当前各大电商平台中，拼多多始终坚持“0佣金”的政策，不断降低平台商家的营商成本，此前媒体报道，商家在拼多多的营商成本比在传统电商平台要低10%左右。

拼多多透露，拼多多将对消费者喜爱在夜市上采购的玩具、水果零食等商品进行定点补贴，还将对自主创业的必备品、产地水果、工厂好货等优质货源进行专项补贴，既帮助消费者线上逛夜市，又帮助个体创业者低成本营商。

“希望我们平台的补贴能让消费者真正感受到生活的烟火气，好的生活不必昂贵”，陈秋表示。

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