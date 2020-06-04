早报：网易与华为达成合作 新iPad Pro明年推出

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

有关新主机Xbox Series X是否可以年内在日本上市，近期有了结果。



微软确认 Xbox Series X日版年内上市





近日，微软已经通过 Xbox Japan 确认即将在今年晚些时候发布的 Xbox Series X 日本版。Xbox Japan 向日本杂志《Famitsu》发表的声明确认，Xbox Series X 日本版发布日期将在 2020 年内。但是，微软尚未说明下一代游戏机具体何时发布。此前，Xbox One X 采取了全球同步推出的策略。

之前一位在B站里直播的癌症患者引起了不小的争议，现在B站官方也发布了他们的调查结果。



B站争议癌症UP主调查结果公布 确系癌症晚期





哔哩哔哩社区小管家昨晚在 B 站发布了关于 UP 主 “虎子的后半生”（UID：482201881）的内容争议的调查结果，结果显示，确认该用户是癌症晚期患者，不存在伪造病情的情况。经B站后台核验，该用户在视频中的形象以及注册的身份证信息，与其个人病历的信息是一致的，不存在冒名顶替的情况。B 站表示，媒体将继续对此事件进行跟踪调查，B 站将密切关注后续发展。B 站坚决反对内容欺诈，但是也坚决反对网络暴力的行为。

浏览器大战目前还是谷歌为主流，不过微软也在一点点拿回失地。

Chrome市场份额进一步扩张 Edge取得突破





近期调查统计机构 Netmarketshare 发布了 2020 年 5 月市场份额报告。在本月的报告中，Windows 10 的全球市场份额达到了 57.83％，Windows 7 系统份额继续下滑，降至 24% 左右。在浏览器方面，谷歌 Chrome 现在已经跃升至 69.81％市场份额。微软 Edge 浏览器市场份额从 7.76％略微上升到 7.86％。

网易与华为联手了，这次要在游戏和音乐领域来点大动作。



网易与华为达成战略合作 发展游戏、音乐和教育业务





昨天晚间，网易与华为在杭州正式签署战略合作协议，双方以“云+AI+5G+终端”新一代信息技术发展为合作契机，围绕“数字娱乐”创新，就新技术和生态进行深度合作，共同推动游戏、音乐和教育业务发展。

在美国BLM愈演愈烈之际，越来越多的公司都开始显示他们的社会责任感。

EA宣布捐款100万美元给相关组织 以反对种族歧视





日前各大游戏公司正在拿出实质性的行动抗击美国当前的种族歧视问题。继育碧和SE之后，美国最大游戏公司之一EA近日宣布捐款100万美元，以反对种族歧视。EA在官网给全员工发布了一个通知，由EA CEO Andrew Wilson撰写。

最后是一条iPad Pro的新传闻。



传新款iPad Pro明年上半年推出 搭载A14X芯片





据知名爆料人L0vetodream的消息，苹果公司计划在2021年第一季度或第二季度推出搭载A14X芯片、5G连接能力和Mini-LED显示屏的新款iPad Pro机型。该泄露者称，新款iPad Pro机型将搭载高通的骁龙X55调制解调器，支持mmWave毫米波和sub-6GHz。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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