中关村在线消息：北京时间6月3日消息，据9to5mac报道，近期从日本方面传来消息，全新的iPad Air 第四代产品很有可能采用Type-C接口。同时，新款的iPad mini还将继续保留Lightning接口。



传新iPad Air采用Type-C接口 iPad mini不变

此外这份报道还指出，第四代iPad Air很有可能将会主要基于11英寸iPad Pro开发，不过硬件的具体细节目前还不清楚，这也可能意味着下一代 iPad Air将会采用更窄的边框、更大的显示屏和Type-C接口。

之前苹果产品著名分析师郭明錤预测，苹果公司计划推出一款全新的10.8英寸iPad和一款屏幕尺寸比前代产品更大的iPad mini的新型号。前者将于2020年下半年推出，而后者据说显示屏尺寸将在8.5至9英寸之间，并将于2021年上半年公布。

此两款iPad均为平价机型，另外传闻已久的苹果增强现实眼镜应该会在2022年的某个时候推出。研报表示，"由于GIS将是最大的中型触控面板供应商，得益于Megasite的成本优势，将成为主要的触控面板供应商。”

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