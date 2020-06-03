中关村在线消息：据悉，三星现在又推出了Odyssey曲面高端电竞显示器尺寸更小的G7型号，有32英寸和27英寸两种尺寸，拥有令人印象深刻的1000R曲率，可提高游戏沉浸感，1ms响应时间，分辨率2560 x 1440，240Hz刷新率。



三星最新Odyssey G7曲面电竞显示器全球发售

Odyssey G7规格还包括HDR 600认证，350尼特亮度，最高可达600尼特，以及支持Nvidia的G-Sync和AMD的FreeSync Premium Pro。

Odyssey G7有2个DisplayPort 1.4接口、1个HDMI 2.0接口、1个USB 3.0上行接口、2个USB 3.0下行接口和1个耳机插孔。

Odyssey G7除了显示器的后置I/O之外，三星还赋予了背面一个独特的外观，看起来像一个浮动的球体或能量核心为显示器供电，它也是三星 "无限核心照明 "系统的一部分。

三星表示，该系统可以在游戏过程中调暗或设置为静态，支持多达52种颜色选项和5种照明效果。

Odyssey G7现在可以在亚马逊上预购，2020年7月13日出货，27英寸机型的价格定在700美元，32英寸机型的价格为800美元。【7455818】

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