中关村在线消息：据悉，近日美国专利商标局授予苹果一项名为 "跨传感器处理管道共享传感器数据 "的专利，其中苹果公司提出在自动驾驶汽车系统内的多个过程中，可以对收集到的数据进行更多的协作。











苹果自动驾驶技术新专利：多个传感器做最佳决策

一个典型的传感器数据处理管道，就是将传感器收集到的数据提供给专门的处理系统，然后由该系统判断情况和相关的行动方案，再发送给其他系统。



来自传感器的数据将只限于一条管道，不会受到其他系统的实际影响，但苹果提出基于多个传感器数据的融合，做出融合感知决策。

苹果公司还提出，这些数据可以更加细化，在每个管道的不同阶段做出决策并融合在一起。这些数据，可以在管道之间共享，并且可以影响其他流程。

这些数据可以包括原始的传感器数据、经过处理的传感器数据，甚至是由传感器数据衍生的数据。

通过提供更多的数据点，控制系统在创建行动方案时将有更多的信息可供使用，可能会做出更明智的决策。

苹果公司提到了这些管道可以用于连接不同类型的数据，例如第一条管道是用于图像传感器数据，而第二条管道使用LiDAR的数据。

将这些数据结合在一起，可以进行通常情况下仅靠一组数据不可能实现的判断，例如LiDAR数据可以确定距离和深度，但它不能看到颜色，这在试图识别道路上的物体时可能很重要，而它可从图像传感器数据处理管道中获取颜色数据。

苹果公司每周都会提交大量的专利申请，虽这些专利申请并不能保证苹果公司正在开发特定的功能或产品，但却表现了苹果在相关领域进行不断的努力和研究。【7455815】

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