中关村在线消息：近日据悉，谷歌或许在今年夏季发布一系列硬件产品，其中将推出Chromecast Ultra的继任者，以及控制多媒体设备的全新遥控器。











谷歌新Android TV电视棒亮相：新粉色+配遥控器

根据外媒 XDA-Developers 提供的消息，可以初步了解谷歌即将发布的Android TV Dongle及其遥控器的外观。



新款Android TV Dongle将会采用长方形的外观设计，而此前的Chromecast Ultra则是圆形设计。另外在颜色方面，除了常规的黑色和白色之外还提供了全新的浅粉色。

遥控器前半部分可以找到专用的Google Assistant语音助手按钮。根据XDA贴出的图片，这款遥控器的颜色为白色，但目前还不清楚谷歌是否会让它有更多的颜色选择。

但是，目前仍然不知道它是否会有Netflix和Prime视频的专用按钮。

外媒还分享了Android TV的最新UI。新UI在屏幕底部显示电视节目和电影，在中间，你会发现一个自动滚动的标题，上面有推荐的节目和服务提供商。

您还可以通过安卓电视管理你的智能家居设备，谷歌的新款Android TV dongle预估售价在80美元左右。【7455711】

（文中图片来自互联网）

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