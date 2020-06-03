早报：京东618公布首日成绩 爱奇艺超前点播违规

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

多家科技公司之后，拼多多也传出了赴港二次上市的传闻，他们也作出了回应。

拼多多回应“二次上市”：公司现金储备充裕 足以持续





近日有“独家消息”称拼多多将确定回港二次上市，并表示确定中金为其保荐人之一，原计划6月中旬交表，但是不排除提速。随后，拼多多发言人对此表示，我们从未与任何中介机构探讨过这一计划，也未与任何交易所有过任何关于“二次上市”话题的接触，不知这样的独家消息从何而来。公司上下6000员工都在为消费者能够体验到“天天618，日日双十一”所奔忙。公司现金流健康，截至目前的资金储备和收入增速足以让“百亿补贴”持续多年，所以暂无任何二次上市计划。

受到SpaceX成功发射火箭的激励，特斯拉股价也随之大涨。



特斯拉股价重回900美元 市值达1.2万亿元





昨天晚间，美股开盘特斯拉股价上涨近 1%，股价达到 904 美元。这是特斯拉自 2 月 21 日以来再次达到 900 美元的股价高位，市值达到 1672 万美元，近 1.2 万亿人民币。此次特斯拉股价的大涨，主要是受到了SpaceX 的龙飞船成功发射的激励。

为了能够吸引手机厂商，印度提供了各种优惠政策。

不仅仅是苹果！印度投入66亿美元邀手机厂商建厂





据外媒报道，印度政府将提供价值约 5000 亿卢比（约合 66 亿美元）的财政激励和配套设施，以吸引全球智能手机和相关零部件厂商到印度投资。印度政府最初将瞄准五家全球供应商，并将财政激励政策延长五年。对于生产电子元件、半导体和其他零部件的厂商，印度政府将提供 25% 的资本支出财政激励。



6月1日是京东618购物节第一天，他们也给出了首日成绩。



京东618公布首日成绩：40品牌销售破亿





据京东方面消息，截至6月1日14时，京东618成交额同比增长74%；14点50分，京东物流出库量已超去年全天；有40个品牌全天销售破亿；京东直播成交额是去年双11开门红当天的近64倍；Apple产品成交额破15亿。

有关爱奇艺超前点映庆余年的官司，现在有了结果。



爱奇艺超前点播庆余年被判违法 赔偿15日VIP权益





北京互联网法院昨天下午宣判 “爱奇艺庆余年超前点播案”。判决称爱奇艺 “超前点播”违法，构成违约，被告爱奇艺向原告连续 15 日提供原告原享有的 VIP 会员权益，被告赔偿原告公证费损失 1500 元，驳回原告其他诉讼请求。

在被王兴点名之后，阿里大文娱似乎出现了一些问题。



阿里回应UC News 停止运营 积极探索海外市场





据《晚点 LatePost》报道，阿里巴巴海外新闻聚合产品 UC News 已于上周对内宣布将停止运营，原团队全部并入阿里健康，同时海外短视频产品 VMate 将缩减员工、收紧资金投入。对此，阿里创新方面回应称：“我们坚定地探索和发展海外业务，持续为创造用户价值努力。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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