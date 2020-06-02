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    小米澄清传闻 MIX Alpha不存在骁龙865版本

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月2日消息，去年9月份的时候小米正式发布了小米MIX Alpha 5G 概念手机，使用了环绕屏设计。此前曾有海外媒体表示，小米MIX Alpha将会推出骁龙 865升级版。现在，小米市场部副总经理@臧智渊在其个人微博上表示，小米MIX Alpha没有骁龙865版。

    小米澄清传闻 MIX Alpha不存在骁龙865版本
    小米澄清传闻 MIX Alpha不存在骁龙865版本

    今年3月份的时候，互联网上有传言显示，小米MIX Alpha 5G环绕屏概念手机代号为Draco，型号U2E已经入网。尽管一直没有具体的发售时间，不过这款手机很有可能将会用上骁龙865。

    小米MIX Alpha的这块“环绕屏”的屏占比高达180.6%，正面侧面反面几乎都是屏，其采用了分层环绕贴合技术以及全新的屏幕发声技术。由于“环绕屏”的特性也使得并没有侧面边框，所以从某种意义上来讲，小米MIX Alpha就是一整块玻璃。

    配置方面，小米MIX Alpha早前确认搭载骁龙855Plus，支持5G双卡全网通，并配备12G+512G存储组合，标配UFS 3.0闪存规格，机身内置4050mAh电池容量，支持40W有线快充。此外，该机也是首发了三星一亿像素摄像头的机型。

    （本文图片来自互联网）

    （7455120）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7455120.html report 900 中关村在线消息：北京时间6月2日消息，去年9月份的时候小米正式发布了小米MIX Alpha 5G 概念手机，使用了环绕屏设计。此前曾有海外媒体表示，小米MIX Alpha将会推出骁龙 865升级版。现在，小米市场部副总经理@臧智渊在其个人微博上表示，小米MIX Alpha没有骁龙865版。小...
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