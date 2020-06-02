中关村在线消息：北京时间6月2日消息，今天下午京东与高通正式宣布，双方达成战略合作伙伴关系，双方将携手在5G终端普及、前沿技术应用落地等项目上开展深度合作。京东和高通的合作将会在5G领域展开，与终端手机厂商实现优势资源共享，引领5G智能终端普及。



京东与高通达成战略合作关系 积极探索5G应用

据了解，这一次京东与高通战略合作升级主要将围绕5G领域展开，并助力5G终端产品多样化。双方以用户体验为核心，携手终端手机厂商实现优势资源共享，引领5G智能终端普及。合作覆盖智能手机、网联终端、XR、移动PC和可穿戴设备等丰富品类。

除了与高通合作之外，近期京东还与快手科技达成战略合作。在签署合作协议之后，双方将会在供应链上实现深度的合作。与此同时，快手用户也可以在客户端上直接购买京东自营商品，并且不需要跳转。

据了解，双方将进行供应链方面的深入合作。京东零售将优势品类商品提供给快手小店，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。快手用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东优质的配送、售后等服务。

这一合作将于今年京东618和快手616品质购物节期间落地。据悉，今年6月16日-18日期间，部分快手达人直播带货的商品将来自京东自营。

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