快递100品牌形象升级 做一个诚恳友善的大平台

6月1日，中国领先的快递物流信息服务商快递100正式宣布品牌LOGO优化升级，代表亲和、喜乐、满意、信赖、口碑的“微笑脸”取代原有的“100”字符，象征快递100诚恳友善的品牌态度，及技术驱动与服务驱动并重的核心理念。

做一个诚恳友善的大平台，和更多的用户做朋友

“微笑”代表信赖、亲和力和口碑，这也是快递100全新LOGO的灵感来源。快递100CEO雷中南介绍：“快递100要做一个诚恳友善的大平台，心怀友善、诚恳潜行。”这是快递100产品上线10年来一直坚持的宝贵品质，也由此受益，依靠用户口碑建立起快递物流信息服务领域一座座里程碑。十年江湖风雨路，百递春秋喜乐心。“接下来，我们还将继续秉承诚恳友善的合作态度，服务每一位客户，开放共赢、进取创新。”

技术驱动与服务驱动并重，让快递100更有温度

“技术驱动”是快递100一直以来的核心资产，在物流信息大数据挖掘与处理、产品创新与研发方面的优势，快速为快递100累计了1.2亿用户，60万企业客户。本次品牌LOGO升级，标志着快递100接下来除继续坚持技术驱动外，还将注重服务投入。以用户体验及满意度为导向，通过优质的服务让人人享受快递物流技术研发成果。

以创新促进变革，以连接创造价值，快递100在品牌LOGO升级后，也将继续致力构建中国最大的物流信息服务枢纽，助力中国企业连接全球，为中国新基建全球发展贡献力量。

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