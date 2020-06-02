中关村在线消息：近日据悉，vivo公布了常规的新机型X50、X50 Pro以外，还公布了X50 Pro+，其配置强悍极具竞争力。











vivo X50 Pro+公布：配置豪华 三星GN1传感器加持

X50 Pro+跟另外两款机型在外形没有太大的区别，只是背部换成了0.5mm素皮材质，，同时机身背部采用压印vivo logo，目前只有驼色可选。



X50 Pro+在配置上进行了相当大的调整，比如采用高通骁龙865+X55，支持SA&NSA，基于ARM Cortex-A77部件和7nm工艺制程，支持LPDDR5运存，为专业影像系统的图像处理提供强力支撑。

X50 Pro+还支持120Hz屏幕刷新率、240Hz触屏采样率，带来细腻流畅的舒适享受。

该手机音质上也有所加强，比如采用高性能可独立DAC解码的HiFi芯片CS43131 ，采样率高达384KHz，32-bit精度，动态范围高达130dB，总谐波失真+噪声低至-115dB，获得Hi-Res认证，让手机带来更逼真的视听体验。

X50 Pro+的摄像头采用三星GN1传感器，拥有1/1.3"超级大底配合大pixel size，暗光和明暗条件复杂场景下都表现优异，单像素为1.2μm，支持四像素合一2.4μm大像素等效1250万像素，于此同时还配置了多达1亿个相位对焦点，可以输出一亿像素照片。。

按之前三星官方的说法，这款CMOS还具有双像素自动对焦功能，与佳能相机上的系统不同，即使在光线昏暗的情况下也能提供单反级的自动对焦速使用三星的Tetracell技术，将四个像素合并为一。

vivo X50 Pro+价格是：8GB+128GB 4998元，8GB+256GB 5498元，12GB+256GB 5998元，将会在7月发售。【7454637】



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