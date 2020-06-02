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    iOS/iPadOS 13.5.1发布：修复越狱unc0ver漏洞

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，苹果在今日发布了 iOS/iPadOS 13.5.1 以及 watchOS 6.2.6系统更新，对两周前发布的 iOS/iPadOS 13.5进行了安全修复。

    iOS/iPadOS 13.5.1发布：修复越狱unc0ver漏洞

    iOS/iPadOS 13.5.1发布：修复越狱unc0ver漏洞
    iOS/iPadOS 13.5.1发布：修复越狱unc0ver漏洞

    在安全更新日志中明确提及了 unc0ver 越狱使用的漏洞，因此想要越狱的用户尽量不要升级。

    iOS/iPadOS 13.5.1本次更新的安装包容量为77.5MB，主要还是安全方面的改进，不过引入的新功能之一就是Apple Pay支持中国香港地区的八达通了。

    watchOS 6.2.6更新容量为54.4MB，同样是重要的安全性更新，推荐用户尽快安装升级。从iOS 13.5.1、iPadOS 13.5.1和watchOS 6.3.6更新的补丁说明中可以看出，内容主要由安全更新组成。

    从版本号的增量也可以看出，它们的更新范围不大，功能和特性变化的可能性不大。【7454620】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iOS/iPadOS 13.5.1发布：修复越狱unc0ver漏洞http://news.zol.com.cn/745/7454620.html

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