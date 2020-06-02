中关村在线消息：据悉，从近日泄露的开发者文档发现，Android 11 将引入全新的智能家居快速控制功能。











Android 11电源键菜单增加对智能家居设备操作

文档中包含的图像，已经展示了它的电源键菜单，其中展示了一系列崭新的“快捷方式”称作 Quick Controls。



用户可在这里控制灯具、门锁、恒温器等各种智能设备，以及标准的关机和重启选项。

XDA-Developers 的 Mishaal Rahman 已经在 Twitter 上分享了这些截图，且认为是 @deletescape 率先曝光了这批文档和截图。

其实早在 3 月份的爆料中，我们就已经知晓了这项 Android 11 新特性的存在。不过新曝光的截图，还是让我们对新菜单的 UI 有了更好的了解。

Android Police 报告称，智能家居“快捷操控”按键占据了大部分篇幅，每个按钮都对应相应的智能家居小工具。请按可简单开启 / 关闭，长按则提供更多的选项、或跳转至对应的智能家居 App 。

如 Rahman 所指出的那样，其中一张截图显示，用户甚至可将家用安防摄像头的画面截图直接嵌入快捷操作菜单的背景中。

至于其他更多细节，还请等待谷歌在 6 月 3 日举办的 Android 11 发布会。【7454606】

（文中图片来自互联网）

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