中关村在线消息：北京时间6月2日消息，上周索尼正式宣布将在北京时间6月5日举办PS5首场发布会。不过随着美国抗议种族歧视运动的加剧，索尼今天凌晨正式宣布，推迟原定在周五举办的PS5发布会。



索尼推迟PS5首场发布会 更重要的声音需要被听到

索尼在官方推特上表示，他们非常清楚全世界各地的玩家们都非常期待这次发布，然而他们觉得现在并不是值得庆祝的时候，他们希望能够让更多更重要的声音被听到。6月4日是本次事件受害者乔治·弗洛伊德的纪念活动，索尼此举或许也是表达了他们对于弗洛伊德的一份哀思。

此前一位经常提供PlayStation 5传闻的人士声称知道PS5新的DualSense手柄实际价格。据称购买PS5都会附带一个免费的无线DualSense手柄，而单独购买DualSense手柄据说需要59.99美元。

索尼没有透露DualSense手柄的价格，但根据爆料人士透露，DualSense将于2020年11月20日单独发售，并将在北美、加拿大、欧洲和英国上市，建议零售价分别为59.99美元、59.99加元、59.99欧元和54.99英镑。

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