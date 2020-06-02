中关村在线消息：据悉，雅达利表示，即将开始出货Atari VCS游戏主机给早期的项目支持者。



雅达利的Atari VCS游戏机几周内开始发货

首批500台左右的游戏机预计将在6月中旬前出厂，此前这款游戏主机因涉及到一个需要重新组装的部件而略有延迟。

两年前，雅达利在Indiegogo上正式推出了游戏和家庭视频电脑系统，起价199美元。第一批设备预计将在2019年春天前向早期支持者发货，但项目却遭遇了多次延期。

该项目的首席架构师一度声称自己已经有半年没有拿到钱了，随后就退出了。

目前这家游戏公司表示，其团队已经在到处寻找能够满足其订单要求的供应商，该团队预计在今年夏天的某个时候就能为11597名Indiegogo众筹支持者出货正式版产品。

随着世界陷入了Covid-19疫情的因素，雅达利也受到影响，这家著名的电子游戏公司已经预留了近二十几台预生产设备，用于媒体展示和试玩活动。

但由于病毒控制措施将这些活动从日程表上抹去，并迫使员工不得不在家工作，这些设备被滞留在雅达利的纽约市办公室，直到最近才被找回并分发给内部和VIP测试人员。【7454505】

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